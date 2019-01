von Ulrike Bäuerlein, Stuttgart

Der Zusammenhang zwischen islamistischer Radikalisierung und Kriminalität ist augenfällig. Das Muster: Junge Männer muslimischer Herkunft, oft mit schwieriger familiärer Integrations- und Bildungsgeschichte, kommen nach einer kleinkriminellen Karriere erstmals in Haft. Dort kommen sie in Kontakt mit islamistischen Extremisten und deren Anwerbern, die ihnen in der psychischen Ausnahmesituation der Haft eine enge Gemeinschaft und mit einem vermeintlichen religiösen Auftrag einen emotionalen Halt bieten. Manch einer der einstigen Kleinkriminellen verlässt die Haft als potenzieller islamistische Attentäter. Radikalisiert quasi unter den Augen des Staates – ausgerechnet im Justizvollzug.

Wenn schon Politik und Gesellschaft damit überfordert sind, die Ursachen für diese vorgezeichneten kriminellen Karrieren zu bekämpfen, gibt es doch zumindest einen konkreten Ansatzpunkt, um entschieden gegen die Radikalisierung in der Haft anzugehen. Gefängnisse dürfen nicht länger Keimzellen für die Rekrutierung von Extremisten sein. Viel zu lange wurde viel zu wenig Geld für den Justizvollzug ausgegeben. Die Haftanstalten quellen über, die Vollzugsbeamten sind überlastet und schlecht bezahlt, die Ausbildung ist wenig attraktiv. Zu lange wurde von der Politik weggeschaut – in der Hoffnung, dass das System schon funktioniert. Wer hier nicht mit aller Macht einschreitet, riskiert, dass tickende Zeitbomben auf die Gesellschaft losgelassen werden. Kein einziger Euro, der in Prävention, in den Justizvollzug und in die Qualifizierung der Beamten gesteckt wird, um Warnzeichen erkennen und gegensteuern zu können, ist falsch investiert.