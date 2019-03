von SK

Die „Aktion Kinderherzen“ gibt es seit 20 Jahren. Mit den Spendengeldern vieler treuer SÜDKURIER-Leser wurden seither mehr als 60 todkranken Herzkindern aus dem Senegal das Leben gerettet. Im Interview erinnert sich die Organisatorin der Aktion Kinderherzen, die 72-jährige Christa Fritschi aus Orsingen-Nenzingen, an die Anfänge dieser Initiative, an den unbändigen Lebensmut der kleinen Patienten, an Erfolge und Rückschläge, an beglückende und bedrückende Erlebnisse und vor allem an ein großes Fest, das aus gegebenem Anlass im Januar dieses Jahres im Senegal gefeiert wurde, als sie vor Ort zu Besuch war.

Frau Fritschi, vor vier Wochen ist das erste Herzkind 2019 nach gut verlaufener Herz-OP in der Kinder-Kardiologie in Tübingen mit der Perspektive auf ein gesundes Leben in den Senegal zurückgekehrt. Die achtjährige Aissatou ist damit das 63. Herzkind in 20 Jahren gewesen. Wie fühlt sich das für Sie an?

Wenn Ihre eigentliche Frage ist, ob ich mich auch beim 63. Kind noch genauso über den glücklichen Verlauf freue, erleichtert und dankbar bin wie bei unserer ersten Patientin Fatou Sarr im Jahr 1999, dann kann ich uneingeschränkt mit Ja antworten. Allerdings bin ich inzwischen froh, dass sich eine administrative Routine entwickelt hat, denn auch ich werde nicht jünger und bin dankbar, dass ich mich auf die treuen Spender unter SÜDKURIER-Lesern genauso verlassen kann wie auf die kooperierenden Ärzte im Senegal und in der Kinderkardiologie Tübingen, auf unzählige Helfer und Unterstützer, aber vor allem auch auf meine Familie in Orsingen.

Fatou Sarr war also das erste Herzkind. Wie kam es dazu?

Begonnen hat seinerzeit alles mit dem sozialen Jahr, das eine meiner Töchter im Senegal geleistet hat. Sie wurde auf die schmächtige Fatou aufmerksam. Ursache für den erbärmlichen Zustand dieses Kindes war ein angeborener Herzfehler und es war klar, dass Fatou ohne eine Operation sterben muss.

Fatou Sarr war das erste Herzkind der Aktion Kinderherzen von Christa Fritschi. | Bild: unbekannt

Bei einem meiner Besuche dort habe ich das Kind dann selbst kennengelernt – und es hat mir fast das Herz zerrissen. Als Mutter von zwei gesunden Töchtern kann man nicht zusehen, wie ein Kind langsam stirbt. Also habe ich nach meiner Rückkehr einfach angefangen, Geld für eine Herz-OP in Deutschland zu sammeln.

Warum in Deutschland?

Weil es im Senegal damals wie heute an der erforderlichen Medizintechnik mangelt, die zur Behandlung so schwerer Fälle wie die der Herzkinder notwendig ist.

Und wie ging es weiter?

Ich habe mich damals unter anderem an den SÜDKURIER mit der Bitte um einen Spendenaufruf gewandt, der auch tatsächlich veröffentlicht wurde. Die Spendenbereitschaft der Leser war überwältigend, so dass ich bald genug Geld für den Flug und die Behandlung in der Klinik in Tübingen zusammen hatte. Fatou war dann allerdings ganze sechs Monate hier bis sie erfolgreich operiert werden konnte, denn es hat sehr lange gedauert, bis alles organisiert war. Allein schon die Administration, die hinter so einer Geschichte steckt, ist sehr komplex. Heutzutage kann ich das gut managen, weil ich auf 20 Jahre Erfahrung zurückgreifen kann, was damals natürlich nicht der Fall war. Insofern war Fatou gewissermaßen eine Art „Blaupause“ für die Organisation aller weiteren Herzkinder-Operationen.

Haben Sie noch Kontakt zu ihr?

So ein Kind lässt einen nicht wirklich los und ja, wir sind noch immer miteinander verbunden. Mit ihren inzwischen 27 Jahren und nach einer erfolgreichen Ausbildung steht sie heute gesund und munter auf eigenen Füßen.

Wie viel kostet eigentlich so eine Operation?

Das hängt von der Art der Therapie sowie von deren Verlauf ab. Wenn alles gut geht, sprich, das Kind ohne schwierige Vorerkrankung kommt und die Behandlung reibungslos läuft, kommt man mit 30 000 bis 45 000 Euro pro Kind hin.

Was ist für Sie persönlich am meisten belastend bei der Arbeit für die Aktion Kinderherzen?

Es ist ganz schwierig, sich emotional nicht zu sehr auf die Herzkinder einzulassen. Immerhin kämpft man wochenlang gemeinsam mit den kleinen Patienten gegen den Tod, man durchlebt Höhen und Tiefen – diese Kinder dann wieder ziehen zu lassen mit dem Wissen, dass damit der sehr nahe Kontakt beendet ist, das ist nicht immer einfach.

Gab es eigentlich auch Fälle, wo den Herzkindern nicht mehr geholfen werden konnte?

Leider haben es in all den Jahren drei der 63 Kinder nicht geschafft. Aber angesichts der Tatsache, dass wirklich nur sehr, sehr kranke Kinder mit hohem Risikopotential nach Deutschland geholt werden, ist es schon ein kleines Wunder, dass so viele geheilt werden konnten. Das ist übrigens nicht zuletzt der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den Verbindungsärzten im Senegal und den Spezialisten hier in Tübingen und Konstanz zu verdanken.

Ist Ihr Engagement denn eigentlich nicht einfach nur ein

Tropfen auf dem berühmten heißen Stein angesichts der unzählig vielen Kinder weltweit, die Überlebenshilfe brauchen?

Ich kann die Mutlosigkeit vieler Skeptiker verstehen, aber die Sache wird nicht besser, wenn man sie einfach nur beklagt. Jedes einzelne Kind, das gerettet wird, egal wo auf der Welt, ist eine gute Nachricht, denn jedes lebende Kind hat das Potential, diese Welt ein bisschen besser zu machen, von guten Dingen zu berichten und damit Frieden zu stiften.

Wie meinen Sie das?

Denken Sie nur an unsere 63 Herzkinder: Jedes von ihnen wird seinen Verwandten, Freunden, Bekannten, Kindern und Kindeskindern aus eigener Erfahrung und buchstäblich mit ganzem Herzen berichten, dass zum Beispiel im fernen Deutschland Menschen Geld geben, um todkranken Kindern zu helfen – und das, ohne jemals eine Gegenleistung zu erwarten. Meiner Meinung nach sind es diese Art von guten Nachrichten, die helfen, dass sich Menschen freundlich und offen begegnen, egal in welcher Kultur oder in welchem Kontinent sie verwurzelt sind.

Wissen Sie eigentlich, was aus all den Herzkindern geworden ist, die hier in Deutschland operiert wurden?

Also, ich versuche Kontakt zu halten, indem ich möglichst viele meiner ehemaligen Schützlinge während meiner einmal jährlich stattfindenden Reise in den Senegal besuche.

Und, wie geht es den ehemaligen Patienten?

Glücklicherweise gibt es schon eine ganze Menge Erfolgsgeschichten, die zeigen, wie wunderbar es ist, wenn aus seinerzeit todkranken Herzkindern gesunde Erwachsene mit Familie und Beruf werden.

Erzählen Sie von ein paar konkreten Fällen?

Da ist zum Beispiel Anna Thiaw. Sie war sechs Jahre alt, als sie hier operiert wurde. Nach ihrer Genesung bekam sie endlich die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen und nach einigen Anläufen hat sie sogar das Abitur geschafft. Inzwischen ist sie 22 und seit Februar 2019 studiert sie Sprachen mit dem Ziel, Dolmetscherin zu werden.

Anna Thiaw vor ihrer Operation in Deutschland. Bild: Karola Schäpke | Bild: Fritschi

Anna Thiaw heute. Bild: privat | Bild: Fritschi

Auch die Geschichte von Wode Cisse geht mir niemals aus dem Kopf. Sie wurde als 13-Jährige operiert und damals auf der Reise nach Deutschland von Dr. Alain Affangla, einem meiner Verbindungsärzte im Senegal, begleitet, was sicherlich die richtige Entscheidung war: Bei der Zwischenlandung in Paris kam es zu einer überaus kritischen Situation, und nur mit Müh und Not haben sie die Uniklinik Tübingen erreicht. Das war knapp, aber es ist gut ausgegangen.

Wode Cisse vor ihrer Operation in Deutschland. Bild: Karola Schäpke | Bild: Fritschi

Nach ihrer Rückkehr in den Senegal konnte sie immerhin noch drei Jahre lang eine Schule für junge Mädchen besuchen, um Lesen, Schreiben und Rechnen, Kochen und Nähen zu lernen, was vor der OP aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands niemals möglich gewesen wäre. Inzwischen ist sie 25 Jahre alt, mit einem Lehrer verheiratet und hat einen kleinen Jungen.

Wode Cisse heute mit Mann und Kind. Bild: Fritschi | Bild: Fritschi

Aber ganz besonders berührt mich immer wieder die Geschichte von Mourtala Drame. Er war 13 Jahre alt, als er hier operiert wurde, obwohl bereits seit seinem 6. Lebensjahr klar war, dass er an einer Mitralklappeninsuffizienz leidet.

Mourtala Drame vor seiner Operation in Deutschland. Bild: Karola Schäpke | Bild: Fritschi

Entsprechend war sein Herz schon riesengroß als er hierherkam. Er konnte nur noch im Sitzen schlafen, weil er sonst keine Luft mehr bekam. Mourtala lebte mit seiner verwitweten Mutter und einer Schwester in einem zehn Quadratmeter großen Raum unter erbärmlichen Bedingungen. Jedes Mal, wenn ich ihn im Krankenhaus besuchte, fragte er mich, ob er nicht bei uns bleiben könne, er wolle hier Geld verdienen und damit seine Mutter unterstützen. Bis zu seiner OP war er verständlicherweise nie in einer Schule. Doch nach seiner Rückkehr in den Senegal hat er mit seinen 13 Jahren tatsächlich mit dem Schulbesuch begonnen. Ich hatte arge Zweifel, aber tatsächlich hat er es hinbekommen, in diesem Schuljahr mit inzwischen 20 Jahren den Übergang ins College zu schaffen. Er hat sich zu einem so optimistischen, jungen Mann entwickelt und ich wünsche mir so sehr, dass er auch weiterhin seinen Weg macht.

Mourtala Drame heute. Bild: Karola Schäpke | Bild: Fritschi

Haben Sie eigentlich alle bisherigen Herzkinder im Januar dieses Jahres wiedergesehen?

Natürlich waren nicht sämtliche Herzkinder erreichbar gewesen, aber immerhin waren 35 von ihnen anwesend. Es war wahrscheinlich einer der schönsten Momente meines Lebens. Unglaublich, dass all diese jungen Menschen angereist waren. Zum Teil hatten sie hunderte von Kilometern mit dem Buschtaxi auf sich genommen, um mit „Maman Christelle“, wie sie mich nennen, 20 Jahre Aktion Kinderherzen zu feiern.

Wussten Sie, dass ein Fest geplant war?

Oh nein, ich war völlig überrascht. Einer meiner Verbindungsärzte, Dr. Adama Diop, hat das heimlich organisiert. Es war überwältigend zu sehen, wie aus den Herzkindern von damals erwachsene, lebensfrohe und vor allem auch gesunde Menschen geworden sind.

Was war der schönste Moment bei diesem Fest für Sie?

Das ist sicher schwer zu sagen, denn es gab so unfassbar viele davon. Aber ich denke, am meisten hat es mich berührt, wie sich die Herzkinder gegenseitig kennenlernten. Die haben sich ja vorher nie getroffen. Und da standen sie: Alle hatten „ihre Narbe für’s Leben“, alle waren sie bei Fritschis in einer ganz schwierigen Phase ihres Kinderlebens zu Hause in Orsingen gewesen, kannten unser Haus, kannten die Klinik in Tübingen. Es war wie ein unsichtbares Band, das sie alle gemeinsam hatten. Sie nahmen sich in die Arme wie Geschwister, sie lachten, stellten gegenseitig ihre Angehörigen und zum Teil auch ihre Kinder vor. Es war unbeschreiblich ergreifend, denn all diese Menschen wären inzwischen gestorben ohne die Aktion Herzkinder mit ihren vielen, treuen Unterstützern.

Frau Fritschi, Sie sind Anfang 70. Haben Sie schon daran gedacht, wie es in den nächsten 20 Jahren weitergeht?

Ich kann nur eines mit Sicherheit versprechen: Ich werde mich um die Herzkinder kümmern, solange es Spendengelder gibt und ich es gesundheitlich schaffe. Eine Nachfolge für mich wird es so nicht geben. Aber ich hoffe, dass ich noch lange weitermachen kann. Das ist mein ganz persönlicher Herzenswunsch zum Zwanzigjährigen.