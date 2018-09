Freiburg – Es war eine kontroverse Debatte, die im April 2017 im Freiburger Gemeinderat geführt wurde: Sollen in der Innenstadt Videokameras installiert werden, um die Kriminalität einzudämmen? Auch nach langer Diskussion blieben die Fronten verhärtet. Das Votum war am Ende aber eindeutig: Von 48 Stadträten stimmten 36 dafür. Zwei enthielten sich.

Der Ratsbeschluss segnete die sogenannte Sicherheitspartnerschaft zwischen der Stadt und dem Land Baden-Württemberg ab. Die Vereinbarung sieht im Groben wie folgt aus: Das Land schickt zehn zusätzliche Polizeibeamte nach Freiburg, um die Sicherheit zu erhöhen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt, einen kommunalen Vollzugsdienst einzuführen, die Straßenbeleuchtung zu verbessern und Kriminalitätsschwerpunkte per Video überwachen zu lassen. Der Vollzugsdienst ist bereits regelmäßig unterwegs. Er zeigt sich regelmäßig an einschlägigen Ecken und auf gut besuchten Straßen der Innenstadt.

Die meisten der aufgelisteten Punkte wurden inzwischen umgesetzt. Nicht so die Videoüberwachung an den Brennpunkten der Stadt. In der Beschlussvorlage des Freiburger Gemeinderats heißt es zu diesem Punkt: „Ziel ist es, die Videoüberwachung in der zweiten Jahreshälfte 2017 in Betrieb zu nehmen.“ Rund ein Jahr später hängt allerdings noch immer keine Kamera. Wann sich das ändert, ist weiterhin unklar.

„Es handelt sich hier um ein technisch, rechtlich und in vielerlei Hinsicht mit verschiedensten Fachfragen verknüpftes Projekt“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Polizei und Stadt. „Allein schon die technische Umsetzung ist sehr anspruchsvoll, da die Fragen von Anschlüssen, Datenübertragung, Sichtwinkel, Pixelauflösung, Lichtverhältnisse und anderes geklärt werden müssen.“ Auch Fragen des Denkmal- und Datenschutzes müssten geklärt werden. Das lässt darauf schließen, dass sich die Kameraüberwachung komplizierter gestaltet als gedacht. Datenschutz gilt als besonders sensibel.

Nun stehe man kurz vor der Ausschreibung, heißt es weiter. Ein konkretes Datum, ab wann die Kameras hängen und aktiviert werden sollen, nennen die Beteiligten nicht. Auch auf Nachfrage möchte sich Rathaussprecherin Edith Lamersdorf nicht festlegen. „Die wirtschaftliche Lage ist so gut, dass viele Handwerker gar nicht zur Verfügung stehen“, sagt Lamersdorf. Einen genauen Zeitplan könne man deshalb nicht vorlegen, dafür sei es deutlich zu früh.

Nach aktuellem Stand sind 16 Kameras vorgesehen. Sie sollen in der Partymeile „Bermudadreieck“ und in der Bertholdstraße in der Innenstadt hängen. Dort ereignen sich nachts die meisten Gewalttaten. Dort sind auch Menschen am längsten unterwegs. Wie lange die Aufnahmen gespeichert werden, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Frist werde aber voraussichtlich „unterhalb der gesetzlich maximal zulässigen Frist von vier Wochen liegen,“ hieß es.

Auf die Verzögerungen angesprochen, zeigen die meisten Stadträte Verständnis. „Uns ist es sehr recht, wenn bei diesem sensiblen Thema gründlich gearbeitet wird“, sagt Timothy Simms, Fraktionsgeschäftsführer der Grünen. Ähnlich äußert sich SPD-Stadtrat Stefan Schillinger. Aus der CDU-Fraktion heißt es, man stehe „weiterhin uneingeschränkt hinter der geplanten Videoüberwachung“. Ein Zurückrudern sei nicht denkbar und nicht gewünscht.

Die Videoüberwachung ist nicht die einzige Maßnahme, die nicht rund läuft. Das im Dezember 2017 eingeführte Nachttaxi für Frauen wird im Schnitt nur von 20 Fahrgästen pro Monat genutzt. Schuld daran könnte der Abfahr-Standort sein, eine dunkle Seitenstraße in der Nähe des Siegesdenkmals. Oder – auch das wäre möglich – das allgemeine Sicherheitsgefühl ist doch nicht so angeknackst, wie es die Kommunalpolitiker befürchten. Oder, dritte Möglichkeit, die gefühlte Sicherheit hat sich in der beliebten Universitätsstadt inzwischen deutlich und spürbar verbessert. Das ungute Gefühl war damals auch der Grund, den Pakt mit dem Land Baden-Württemberg einzugehen.

Kriminellste Stadt? Hintergrund der Maßnahmen ist die Sicherheitslage. Freiburg ist, rein statistisch gesehen, seit 2001 die kriminellste Großstadt in Baden-Württemberg. 2017 geschahen in Freiburg 11 712 Straftaten pro 100 000 Einwohner. Das sind mehr als in Mannheim, Karlsruhe oder Stuttgart. Nach mehreren Tötungsdelikten im Jahr 2016 – darunter den Sexualmord an der Medizinstudentin Maria L. – fühlten sich viele Einwohner nicht mehr sicher. Stadtverwaltung und Polizei riefen daraufhin ihre Partnerschaft ins Leben. (prz)

