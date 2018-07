von Leonie Möhrle

Die Region für alle erlebbar machen – das ist das Ziel des Biosphärengebiets Schwarzwald. Barrierefreier Tourismus ist schon lange kein Nischenprodukt mehr. Nicht nur Rollstuhlfahrer können die Angebote nutzen, auch für Familien mit Kinderwagen oder Senioren sind sie von Vorteil.

„Hinter großen Naturschutzgebieten steht auch immer ein Bildungsauftrag. Deshalb wollen wir das Gebiet für alle Bevölkerungsgruppen erlebbar machen“, erklärt Walter Kemkes, Geschäftsführer des Biosphärengebiets.

Schüler machen den Praxistest

Daher sollten nun Schüler der Esther-Weber-Schule (Kreis Emmendingen) testen, ob die Gipfel des 1,414 Meter hohen Belchen und des 1,284 Meter hohen Schauinsland auch für Rollstuhlfahrer erreichbar sind. Der Kontakt zu den 17- und 18-jährigen Schülern, die zum Teil selbst auf Rollstühle oder Gehhilfen angewiesen sind, kam durch ihre Lehrerin Petra Lichtenberg zustande. „Das Biosphärengebiet Schwarzwald steht noch ganz am Anfang. Das hat den Vorteil, dass man die Idee ‚Inklusion’ von vorne herein mitbedenken kann“, erklärt Lichtenberg die Motivation hinter dem Vorhaben.

Die Fahrt mit der Belchen-Seilbahn klappt problemlos dank barrierefreiem Einstieg. | Bild: Petra Lichtenberg

Zwei Tage lang überprüften die Jugendlichen die Barrierefreiheit der charakteristischen Schwarzwaldlandschaft. Begleitet wurde die Gruppe von der Geografin Anna Chatel. Sie forscht an der Universität Freiburg zu nachhaltigen, touristischen Konzepten im Schwarzwald. „Auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen sollen sich trauen können, die Natur selbstständig zu erkunden.

Die Schüler haben uns gezeigt, wie wichtig Selbstständigkeit für sie ist. Sie wollen nicht andauernd auf Hilfe angewiesen sein.“ Eine App, die über behindertenfreundliche Angebote im Schwarzwald gezielt informiert, könnte eine gute Lösung sein. „Umso mehr Menschen wir für die Natur begeistern können, umso größer wird auch die Motivation, solche Landschaften zu schätzen und zu schützen“, begründet Chatel ihr Herzensanliegen.

Zum Ende der Exkursion hielten die Schüler fest, was sie gesehen und erlebt hatten. Die Talstation des Schauinsland sei generell für Rollstuhlfahrer geeignet, urteilten die Schüler. Mit einem Elektro-Rollstuhl fällt der Einstieg in die Gondel allerdings schwer, denn hierfür muss man zunächst einen Absatz überwinden. Bei der Belchen-Talbahn hingegen stellte sich der Einstieg als unproblematisch heraus.

Die Wanderwege auf den Gipfeln sind zudem sehr steil und mit Schotterbelag versehen – und somit für einen Rollstuhlfahrer nicht alleine zu bewältigen. Auch die Treppenstufen zum Restaurant auf dem Belchen stellte die Gruppe vor Herausforderungen, ebenso der Zugang zur öffentlichen Toilette. So konnten manche Schüler die Hürden nur mit Hilfe überwinden. Doch trotz aller Hindernisse war der Ausflug ins Grüne „eine tolle Erfahrung“, so das Fazit.

Die steilen Wanderwege sind für Rollstuhlfahrer alleine kaum zu bewältigen. | Bild: Petra Lichtenberg

Die Verbesserungsvorschläge sollen laut Geschäftsführer Kemkes nun – soweit möglich – umgesetzt werden. Fördermittel in Höhe von 72 580 Euro zur Modernisierung der Aussichtsanlage an der Bergstation der Schauinslandbahn wurden bereits genehmigt. An der Umsetzung sind neben dem Team des Biosphärengebiets, die Stadt Freiburg, die Forstverwaltung sowie die Freiburger Verkehrs AG beteiligt.

Denkbar wäre außerdem ein barrierefreier Rundweg auf dem Gipfel des Schauinsland. Kemkes zeigt sich optimistisch: „Die finanziellen Rahmenbedingungen sind im Moment gegeben, ein weiterer Ausbau der Anlagen wäre durchaus umsetzbar.“

Biosphärengebiet Der Begriff "Biosphäre" stammt aus dem Griechischen und bedeutet Lebensraum. In einem Biosphärengebiet (auch Biosphärenreservat genannt) soll die Natur geschützt werden, im Gegensatz zu einem Nationalpark ist hier aber eine nachhaltige Bewirtschaftung durch den Menschen erlaubt. Das Biosphärengebiet Schwarzwald umfasst die Landkreise Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut und Schönau. Es ist nach dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb das zweite in Baden-Württemberg. Seit 2017 besitzt das Reservat im Südschwarzwald die Auszeichnung der UNESCO als besonders bedeutsame Kulturlandschaft. (lem)

