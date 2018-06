Der fünfte Prozesstag im Staufener Missbrauchsfall hat es in sich: Berrin T., die Hauptangeklagte im Staufener Missbrauchsfall, hat eine Tochter. Dass Berrin T. neben dem Jungen noch ein weiteres Kind hat, war bislang nicht bekannt.

Mutter wird immer mehr zur aktiven Mittäterin

Die Tochter sagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus, über ihr Alter und ihren Verbleib hat das Gericht daher keine Angaben gemacht. Der neunjährige Sohn der Angeklagten will nach Angaben der Opferanwältin Katja Ravat nicht aussagen. Unterdessen belasten die Aussagen mehrerer Polizeibeamten die Mutter des Opfers schwer – sie wird immer mehr zur aktiven Mittäterin, die mit ihrem Leben nicht zurechtkam.

Aussagen eines Beamten über Verhöre mit Bekannten der Angeklagten erwecken den Eindruck einer Frau, die nicht mit Geld umgehen konnte, Schulden hatte, sich mit Freunden überwarf. Einige von ihnen wollten ihre Kinder demnach nicht zu Berrin T. lassen. Während der Vernehmung des Zeugen schüttelt Berrin T. leicht den Kopf.

Mehrere Videos wurden schon im Sommer 2015 gedreht

Die Ermittler konnten zudem nachweisen, dass mehrere Videos von Berrin T. bereits im Sommer 2015 gedreht wurden – kurz zuvor hatte die Angeklagte Christian L. kennengelernt. Mehrere der insgesamt acht Filme hatte Christian L. nach eigener Aussage nie zu Gesicht bekommen. Dieser sagte zuvor aus, die Mutter des Jungen habe die Videos auf seine Anweisung hin gemacht. Eine Kripobeamtin sagte am vierten Prozesstag aus, sie vermute "Neugierde" von Berrin T., wie es sei, "mit Kindern Sex zu haben".

Dies deckt sich mit der Anklage der Staatsanwaltschaft, die der Mutter vorwirft, den Missbrauch des Jungen nicht nur billigend hingenommen, sondern sich aktiv daran beteiligt zu haben. Richter Stefan Bürgelin verliest mehrere Aktenvermerke des Jugendamts, die den Jungen im Frühjahr 2017 für mehrere Wochen in Obhut nahmen: "Die Tatsache, dass Frau T. die Beziehung von Herrn L. zu ihrem Sohn als positiv bewertet, zeigt, dass sie die Gefahr, die von Herrn L. ausgeht, nicht adäquat einschätzen kann." Damals war den Behörden nicht bekannt, dass sich Christian L. zu diesem Zeitpunkt längst an dem Jungen verging.

Dem Opfer des orchestrierten Kindesmissbrauchs geht es einer Polizistin zufolge, die engeren Kontakt zu dem Jungen hatte, den Umständen entsprechend gut. Er zeige "nach außen hin keine schweren Symptome", sagt die Beamtin aus. Eine Therapie mache der Neunjährige noch nicht. "Fragt der Junge noch nach seiner Mutter", will Richter Bürgelin wissen. Die Polizistin verneint. Das Angebot, dass sie seiner Mutter etwas ausrichten könne, habe er abgelehnt. Am Vortag stellte Opferanwältin Ravat klar, dass das Kind keinerlei Kontakt zu seiner Familie haben wolle.

An den vorangegangenen Prozesstagen war bereits deutlich geworden, dass das Kind, das seit der Festnahme seiner Mutter in Obhut lebt, nicht über das Erlebte sprechen will. Christian L. hatte ausgesagt, er habe angeboten, dem Jungen eine Videobotschaft zu schicken, um ihn dazu zu bringen, darüber zu sprechen. Berrin T. hat nach Angaben der Beamten seit ihrer Verhaftung nie um Kontakt zu ihrem Sohn gebeten.

