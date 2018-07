von dpa

Urteil gegen einen 37-jährigen Schweizer Maurer: Der Mann aus dem Kanton St. Gallen muss für seine Taten neun Jahre ins Gefängnis. Zudem ordnete das Landgericht Freiburg in seinem Urteil am Montag Sicherungsverwahrung an. Der Mann bleibe so nach Absitzen seiner Haftstrafe hinter Gittern, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin.

Außerdem müsse er 14.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Dieses Geld gehe an das Opfer der Taten. Der gelernte Maurer aus dem Kanton St. Gallen hatte zugegeben, den heute neun Jahre alten Jungen dreimal vergewaltigt und dafür Geld gezahlt zu haben.

Missbrauchsfall in Staufen - Daten und Fakten Der jahrelange Missbrauch eines kleinen Jungen in Staufen bei Freiburg ist nach Angaben des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg der schwerwiegendste Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern, den die Polizei im Südwesten bislang bearbeitet hat. Opfer ist ein heute neun Jahre alter Junge. Er ist laut Polizei von mehreren Tätern wiederholt missbraucht und vergewaltigt worden. Seine Mutter und deren Lebensgefährte sollen ihn hierfür gegen Geld im Internet angeboten haben. Es gab acht Verdächtige, die in Untersuchungshaft kamen, und bereits etliche Urteile - zum Teil mit Sicherungsverwahrung.

