Konstanz – Der sogenannte Mafia-Prozess vor dem Landgericht Konstanz tritt in eine entscheidende Phase. Nachdem bislang Zeugen angehört wurden, die zu den mutmaßlichen Rauschgiftgeschäften von acht Angeklagten aus dem Schwarzwald Stellung genommen haben, werden in dem streng bewachten Saal der ehmaligen Siemens-Kantine jetzt Tonaufzeichnungen polizeilicher Abhörmaßnahmen vorgespielt. In Ermittlerkreisen ist die Rede von mehreren tausend Gesprächen, die bei Telefonaten und in verwanzten Autos mitgeschnitten wurden.

Aus Sicht der 4. Strafkammer am Landgericht kommt diesen Beweismitteln erhebliche Bedeutung zu, wie der Vorsitzende Arno Hornstein erklärte: "Für uns ist wichtig, den Gesprächsinhalt zu hören und übersetzt zu bekommen," erklärte er. "Die Kammer wird sehr wohl wissen, was Fakten sind," fügte Hornstein hinzu, als gelte es, potenziellen Kritikern an dem Prozedere schon den Wind aus den Segeln zu nehmen.

"Bring alles mit, was du zu bringen hast"

Mit Start-Schwierigkeiten wurde die Einführung der Tonaufzeichnungen in die Beweisaufnahme eröffnet. In einem Telefongespräch nuschelten zwei Männer in ungeschliffenem Italienisch etwas von einem Treffen. "Bring alles mit, was du zu bringen hast," beauftragt da der eine den anderen. Laut Ermittlungen handelte es sich um die Vorbereitung eines Rauschgiftdeals eines der Hauptangeklagten, Giovambatista S. In einem anderen Telefonmitschnitt geht es um ein weiteres Treffen. "Schläfst du, oder bist du wach?" will da offenbar S. von seinem Telefonpartner wissen, während der andere zum Treffen bereit ist – aber erst nach dem Mittagessen.

Dolmetscherin verlangt bessere Tonqualität

Die beiden erfahrenen Dolmetscherinnen monierten, dass sie zu wenig Zeit hätten, sich in die Stimmen einzuhören und die Technik offenbar zu wünschen übrig lasse. "Ich übersetze bei dieser Tonqualität nicht", weigerte sich eine der Übersetzerinnen. Die Tonqualität sei zu dunkel, sagte sie. "Es ist schwierig, weil man die Stimmen nicht kennt." Anwälte beklagten eine unterschiedliche Auslegung einzelner Worte, ihre Mandanten sahen gar eklatante Abweichungen zwischen dem Abgehörten und der Übersetzung. Sie forderten eine Übersetzung des Abgehörten nicht nur vom Italienischen ins Deutsche, sondern auch wieder aus dem Deutschen ins Italienische für einzelne Angeklagte. Oberstaatsanwalt Speiermann wies den Vorschlag zurück. Angeklagte und Verteidiger hätten Monatelang Zeit gehabt, "da reinzuhören". Aber nur ein Anwalt habe von dem Angebot Gebrauch gemacht.