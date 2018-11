Konstanz – Für die Angeklagten im sogenannten Mafia-Prozess wird es enger. Nachdem in der vergangenen Woche einer von ihnen seinen eigenen Prozess abkürzen konnte und dank einem Geständnis eine Bewährungsstrafe über ein Jahr und sechs Monate bekommen hatte, brachte am Dienstag ein Zeuge Belastendes gegen zwei Hauptangeklagte vor: gegen den Rottweiler Pizzabäcker Placido Anello und den Wirt einer anderen Schwarzwaldgemeinde, Giovanbatista S..

Michele P., der bereits in einem anderen Verfahren für seine Taten zu drei Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde und seine Strafe derzeit in einer Entziehungsanstalt absitzt, legte gestern vor dem Schwurgericht ein Geständnis zu den Rauschgiftdeals ab, die er zwischen 2016 und 2017 abgewickelt hatte. Die Drogen – Marihuana meist im Kilobereich – habe er zunächst von S. bezogen; als die Qualität zu wünschen übrig ließ, habe er das Gras dann von Anello bezogen – beides langjährige Freunde, wie der Zeuge angab. Zwischen 4000 und 5000 Euro habe er für das Kilo bezahlt und nach Weiterverkauf und Eigenkonsum einen Gewinn von 500 Euro pro Kilo eingestrichen.

Es ging um ein Kilo Marihuana

Angebahnt wurde das Geschäft meist per Handy, doch das lieferte der Polizei Beweise geradezu auf dem Silbertablett. Denn die Männer wurden abgehört, ohne es zu wissen. Vorsichtshalber verpackten sie ihre Deals in seröse Worte, doch ihr Code wurde entschlüsselt: Wenn von einer großen Flasche Wein oder einem Kilo Pasta die Rede war, ging es tatsächlich um ein Kilo Marihuana, das Michele P. orderte, um es an einem ausgemachten Treffpunkt in Empfang zu nehmen.

Als es einmal um 5 Kilo ging, die Anello laut dem Zeugen angeboten habe, sei ihm dieses Geschäft eine Nummer zu groß gewesen und er habe nur zwei Kilo mitgenommen – wie gewohnt auf Kommissionsbasis. Bei der Wohnungsdurchsuchung am 20. Juni 2017 stellte die Polizei schließlich 6 Kilo Marihuana bei dem Zeugen fest. Ein Teil davon stammte von Anello, der vier Tage vor dessen Verhaftung noch zwei Taschen mit Marihuana bei ihm zur Zwischenlagerung abgeliefert habe.

Ein Schatten fällt auch auf den Hauptangeklagten Nikolo M. Über ihn hatte Michele P. noch bei seiner Vernehmung angegeben, er sehe in ihm den "Kapo", den Entscheider. Bei seiner Aussage gestern hielt sich Michele P. aber auffällig bedeckt. "Könnte es einen Grund geben, warum sie bei M. so zurückhaltend sind, nachdem sie im Prozess alles eingeräumt hatten?", wies der Kammervorsitzende den Mann mit zusammengebundenem Haar auf Unterschiede in seinen Aussagen hin.

Doch der machte Erinnerungslücken geltend, wie sie im Laufe des Prozesses auch bei anderen schon aufblitzten: Er habe M. nur selten gesehen und könne sich daran nicht mehr erinnern, entgegnet der. Eine Identifizierung im Gerichtssaal wollte ihm auch nicht recht gelingen.

