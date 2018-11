Innenminister Strobl ist wegen des Vergewaltigungsfalls in Freiburg unter Druck. Es steht noch immer die Frage im Raum, warum der Haftbefehl gegen den polizeibekannten Hauptverdächtigen nicht vollstreckt wurde, der wenige Tage vor der Tat ausgestellt wurde. Strobl verweist auf die Zuständigkeiten vor Ort.

Doch was aus der polizeilichen Innensicht richtig sein mag, kann ihm politisch zum Verhängnis werden. Strobl ist Chef der Landespolizei – und damit am Ende auch derjenige, der den Kopf hinhalten muss. Da wirkt es nur wenig entlastend, dass es im Land 20 000 offene Haftbefehle gibt. Hier handelt es sich zwar oft um kleinere Delikte. Hat – wie in Freiburg – jedoch ein einzelner Fall drastische Auswirkungen, hilft auch der Verweis auf die Statistik nichts.

Gleichwohl ist es überzogen, wenn es aus der FDP gegenüber Strobl Rücktrittsforderungen gibt. Diese wären nur gerechtfertigt, wenn weitere polizeiliche Versäumnisse ans Tageslicht kämen.

