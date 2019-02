von Nico Pointner, dpa

Stuttgart – Sie ist schon knapp acht Jahre die Frau des Ministerpräsidenten, aber weder an den Titel Landesmutter noch an die Bezeichnung „First Lady“ will sie sich so recht gewöhnen. „Ich bin Mutter von drei Kindern und Oma“, sagt Gerlinde Kretschmann. Das sei ihre Rolle.

Die 71-Jährige sitzt in einem knallroten Schal auf einer Bank im Stuttgarter Schlosspark und beobachtet die Schwäne im Wasser. Nach einem kurzen Moment sagt sie: „Aber wenn Leute mich so nennen, dann lass ich das so stehen.“ Da ist sie wieder, die gutmütige Gattin des Ministerpräsidenten.

Kein Interesse an PR-Kursen

Gerlinde Kretschmann werden von Weggefährten ähnliche Charakterzüge zugeschrieben wie ihrem Mann Winfried. Sie gilt als bodenständig, authentisch, mit ihren bunten Kleidern vielleicht ein wenig schrullig, jedenfalls echt. Wo ihr Mann im politischen Geschäft auch mal knorrig daherkommt, bleibt sie stets fröhlich und freundlich. Am Anfang von Kretschmanns Amtszeit habe man ihr PR-Kurse ans Herz gelegt. Sie habe abgewinkt. „Ich will das nicht, das Gestelzte“, sagt Gerlinde Kretschmann. „Was soll ich mich in meinem Alter noch verbiegen? Allen Leuten macht man's eh nicht recht.“

Wenn Menschen auf der Straße sie erkennen, dann soll sie meist ihren Mann grüßen, erzählt sie. Das mache sie dann natürlich auch. Fast 45 Jahre ist Gerlinde Kretschmann nun mit ihrem Mann verheiratet. Aber Gerlinde Kretschmann ist mehr als nur die „Frau von“. Die pensionierte Grundschullehrerin engagiert sich bereits ihr Leben lang in Politik und Ehrenamt, war Gemeinde- und Kreisrätin in Sigmaringen. Auch heute ist ihr Terminkalender voll. Montags besuche sie ihre Enkel, an den Freitagabenden singe sie im Kirchenchor. Dazwischen gibt es viele Termine. „Es ist ein anstrengendes Leben, aber auch wahnsinnig interessant“, sagt sie.

Die 71-Jährige organisiert Wandertouren, geht gern in die Oper. Im Frühjahr lädt sie Frauen aus Politik und Gesellschaft zum traditionellen Frühjahrskaffee ins Neue Schloss in Stuttgart. Mit den Landfrauen verkauft sie jedes Jahr in der Adventszeit Marmelade auf dem Weihnachtsmarkt in der Stuttgarter Innenstadt. „Sie geht auf die Leute ein, fragt nach“, sagt Beate Krieg, die Landesgeschäftsführerin des Verbands. „Sie ist einfach bodenständig und hat Charme.“

Gerlinde Kretschmann freut sich über den politischen Erfolg ihres Mannes. Doch sie wünscht sich auch mehr Zeit mit ihrem Mann. Im vergangenen Jahr sei sie mit ihrem Winfried nur an drei Sonntagen Wandern gewesen – und das ist das liebste Hobby der beiden. Aber sie will sich nicht beschweren. „So isch es halt“, sagt sie dann mit stark schwäbischem Einschlag. „Entweder man akzeptiert das oder man guckt nach was anderem. Hättest einen Poschtler geheiratet, der tut mittags um viere heimkomme.“ Und gibt wieder ganz die gutmütige Gattin.