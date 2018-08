„Die Schweiz betreibt Rosinenpickerei“ Schwexit-Gedankenspiele sorgen für Kritik in Brüssel

Die EU will den Wust an bilateralen Verträgen mit der Schweiz mit einem Rahmenvertrag ersetzen. Das sorgt bei den Eidgenossen für dicke Luft. Sogar von einem "Schwexit" ist die Rede. Auch in Brüssel ist man verstimmt.