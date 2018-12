Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat sich die Hochwasserlage in Baden-Württemberg entspannt. Der Wasserstand des Rheins am Pegel Maxau (Karlsruhe) sank am Morgen unter die Meldehöhe von sieben Metern, wie am Mittwoch aus Daten der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg hervorging. Der Vorhersage nach soll der Pegelstand im Laufe des Tages weiter sinken.

Das Hochwasser wurde durch die Niederschläge der vergangenen Tage verursacht. Schon am Montag hatte sich den Experten zufolge in kleineren und mittleren Gewässern im Schwarzwald und in östlichen Neckarzuflüssen Hochwasser entwickelt.

Der Rhein überschritt seinen Normalwasserstand von 5,16 Metern bereits am Sonntagmorgen um rund 50 Zentimeter.

In Rheinfelden war es bundesweit an Heiligabend am wärmsten

Da für die nächsten Tage kein Niederschlag mehr erwartet wird, soll das Hochwasser in allen Flüssen weiter zurückgehen, so die Fachleute im Internet.

Der Heiligabend war vor allem im Südwesten Deutschlands eher mild. Bundesweit am wärmsten war es laut DWD im badischen Rheinfelden (Landkreis Lörrach) mit 10,3 Grad. Die tiefste Temperatur wurde - von den Bergstationen einmal abgesehen - in der brandenburgischen Gemeinde Heckelberg (Landkreis Märkisch-Oderland) gemessen: Dort kamen die Temperaturen nicht über ein Grad hinaus.

Richtig frostig wird es in den kommenden Nächten nur bei längerem Aufklaren in Tallagen. Dann können die Temperaturen örtlich auf minus zehn Grad sinken. Ansonsten liegen sie meist um den Gefrierpunkt. Dabei werden die Nächte im Norden und Osten milder als im Süden und Westen. Etwas Bewegung kommt voraussichtlich am Wochenende ins Wettergeschehen, wenn es im ganzen Land unbeständiger wird. Dazu weht ein starker bis stürmischer Wind. (dpa)