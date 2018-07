Beim neunten Prozesstag der Verhandlung von Berrin T. und Christian L. im Staufener Missbrauchsfall ändert Richter Stefan Bürgelin zunächst den Terminplan: „Ich habe mich entschieden, das Verfahren zu entschleunigen, wir haben bisher hoch verdichtet verhandelt. Es geht um eine extreme Stoffdichte, die verarbeitet werden muss. Das tut den Verfahrensbeteiligten gut, wenn wir das etwas entzerren."

Heute werden mehrere Rechtsakten wie das Beweismittelverzeichnis behandelt, außerdem die Haftzeitenübersicht für Christian L.

Angeklagte erkennen Schmerzensgeldantrag an

Die Opferanwältin Katja Ravat stellte am Freitagmorgen einen Antrag auf Schmerzensgeld für das dreijährige vergewaltigte Mädchen und den heute zehnjährigen missbrauchten Jungen. Beide Angeklagten erkennen den Antrag an. Die Verteidigerin von Christian L., Martina Nägele, betont, dass ihr Mandant dafür arbeiten wolle, das Schmerzensgeld in der Haft zumindest teilweise aufzubringen. Dies sei Teil seiner Reue, sagte die Anwältin.

Urteil soll am 7. August verkündet werden

Später sollen die Plädoyers beginnen von Staatsanwaltschaft, Opferanwältin Katja Ravat und Verteidigerin Martina Nägele. Am 1. August soll das Plädoyer von Verteidiger Matthias Wagner folgen. Die Urteilsverkündung wird für den 7. August, 9.30 Uhr erwartet.

Aller Wahrscheinlichkeit nach verfallen die beiden Verhandlungstermine vom 16. und 20. Juli, abhängig davon, wie weit man heute mit den Plädoyers kommt.

Diese werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten, da unter anderem Berrin T. und auch Christian L. teils unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagte. Rein rechtlich müssen dann auch die Schlussplädoyers unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

