von Ulrike Bäuerlein und Peter Reinhardt

Herr Hildenbrand, in der letzten Umfrage lagen die Grünen in Baden-Württemberg weit vor der CDU. Zahlt sich das bei den Kommunal- und Europawahlen aus?

Umfragen sind immer nur Momentaufnahmen. Wir lassen uns davon aber gerne beflügeln. Der große Zuspruch zeigt sich auch in einem starken Mitgliederwachstum. Aktuell haben wir mit 11 300 Grünen in Baden-Württemberg einen neuen Mitgliederrekord erreicht. Das gibt uns kräftigen Rückenwind.

Können die Grünen bei der Kommunalwahl aus dem Zuspruch zur Partei Kapital schlagen?

Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderäte und Kreistage fällt uns jedenfalls leichter. Vor fünf Jahren sind wir mit 360 kommunalen Listen angetreten, im Jahr 2019 werden es 400 Listen sein. Aktuell sind landesweit rund 1 600 Grüne in den Kommunalparlamenten vertreten. Wir wollen, dass es noch mehr werden und haben dabei das Ziel von 2 000 Mandaten im Blick.

Ein Thema im Wahlkampf ist die Wohnungsnot. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer droht Grundstücksbesitzern mit Enteignung, wenn sie ihre Bauplätze nicht nutzen. Ist das ein landesweites Modell?

In vielen Fragen bin ich mit Boris Palmer überhaupt nicht einig, aber in diesem Fall unterstütze ich sein Vorgehen in Tübingen ausdrücklich. Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum ist eine drängende soziale Frage unserer Zeit. Wo Wohnungsnot herrscht, ist es nicht hinnehmbar, dass baureife Grundstücke jahrelang brach liegen oder Wohnungen leer stehen. Es liegt im Interesse der Allgemeinheit, dass man dagegen konsequent vorgeht, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen.

…am Ende also enteignen?

Eigentum verpflichtet – das ist keine leere Floskel.

Braucht die Landesregierung nicht zu lange für ihr neues Förderkonzept?

Wir haben die Wohnraumförderung auf 250 Millionen kräftig aufgestockt. Auf unserem Parteitag im letzten Oktober haben wir eine Wohnraumoffensive beschlossen. Jetzt werden in der Landesregierung die konkreten Umsetzungsschritte vorbereitet. Wir wollen einen Bodenfonds einführen, der die Kommunen beim Ankauf von Flächen und Immobilien unterstützt. Ich würde mir da durchaus mehr Tempo wünschen, aber es geht um knifflige Fragen im Detail. Es ist allen klar, dass man jetzt zügig vorankommen muss. Das wäre auch ein wichtiges Signal vor den Kommunalwahlen.

Die SPD hat die Forderung nach Abschaffung der Kita-Gebühren zu ihrem Wahlkampfschlager gemacht. Verfängt das auch bei Grünen-Wählern?

Ich gebe unverhohlen zu, dass ich durchaus Sympathie für die Forderung nach Gebührenfreiheit habe. Die Umsetzung würde das Land aber zwischen 500 und 700 Millionen Euro kosten. Ich befürchte, dass dann das Geld fehlen würde, um den quantitativen Ausbau und die qualitative Verbesserung der Kita-Angebote weiter fortzusetzen. Auch für die Stärkung von Erzieherinnen und Erziehern bliebe nichts übrig. Gebührenfreie Kitas sind nicht gerecht, so lange deshalb nicht alle Kinder einen Kita-Platz von guter Qualität finden können.

Aber manche Familie kann sich den Kita-Platz kaum leisten….

Ja, deshalb brauchen wir eine soziale Staffelung der Gebühren. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass solche Regelungen noch nicht landesweit Standard sind, sondern bislang nur vereinzelt vorkommen. Deshalb halte ich es für wichtig, dass die Landesregierung jetzt sehr zügig mit den kommunalen Landesverbänden eine neue Mustersatzung verhandelt, die landesweit für einkommensabhängige und damit gerechte Kita-Gebühren sorgt. So eine Satzung hätte eine politische Signalwirkung und wäre eine praktische Anleitung für die Kommunen.

Sind Sie froh, dass der Innenminister wegen rechtlicher Bedenken das Volksbegehren der SPD nicht zugelassen hat?

Im Gegenteil. Ich bedauere es, dass dieses Volksbegehren aus juristischen Gründen offenbar nicht zulässig ist. Ich will mit offenem Visier die politische Debatte über die Gebührenfreiheit führen. Wir sollten dabei auch gezielt diejenigen hören, die es ganz direkt betrifft. Unsere Staatsrätin Gisela Erler macht sich bereits Gedanken über geeignete Beteiligungsformate. Manche Eltern wären durchaus bereit, für mehr Qualität auch mehr zu bezahlen. Aber natürlich gibt es auch Familien, für die das finanziell nicht drin ist. Beste Bildung braucht Qualität und Gerechtigkeit – das muss man klug miteinander verbinden.