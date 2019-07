Kreis Konstanz

Bei bestem Wetter konnte vom Hochrhein bis nach Überlingen am Wochenende kräftig gefeiert werden. Unter den Festen: Das Hausherrenfest in Radolfzell, an dem die Bürger ihren drei Stadtheiligen danken.

Radolfzell Bilder und Videos vom Hausherrenfest in Radolfzell

Der Töpfermarkt in Iznang ist nicht nur in der Region beliebt: Händler aus neun europäischen Ländern haben dort am Wochenende ihre Ware angeboten.

Moos Keramikkunst in vielen Formen: So war der 21. Töpfermarkt in Iznang

Das Altstadtfest in Engen hat seinen 40. Geburtstag gefeiert: Mit Trödel-, Antik- und Flohmarkt konnten Besucher sich den Nachmittag vertreiben, bevor am Abend gefeiert wurde.

Engen Bilder vom Altstadtfest Engen

Bodenseekreis

Eine weitere Veranstaltung am See war das Hafenfest in Uhldingen-Mühlhofen. Höhepunkt war ohne Zweifel das große Feuerwerk.

Uhldingen-Mühlhofen So schön war das Hafenfest: Bilder von Schrottregatta, Feuerwerk und Programm

„Von Überlingern für Überlinger“ war das Motto in – Sie können es sich vielleicht schon denken – Überlingen:

Überlingen Das Fest „von Überlingern für Überlinger" ist mit Böllern und viel Musik eröffnet worden

Schwarzwald

Auf dem Dorffest in Brigachtal gehörten Alpakas zum Highlight. Vor allem die Kinder hatten Spaß mit den Tieren.

Brigachtal Buntes Treiben auf dem 35. Dorffest

Bunt ging es auf dem 7. Bodypainting Festival in Titisee zu. Teilnehmer haben sich mit etwas Farbe in einen Kontrabass, in eine Biene oder ein Fantasiewesen mit Flügeln verwandelt. Wir haben die Bilder:

Titisee Bilder vom 7. Bodypainting Festival in Titisee

Das Lichterfest in Bad Dürrheim bietet einfach alles: Tolle Musik, eine fantastische Lichtershow mit Feuerwerk und eine ausgelassene Atmosphäre. Überzeugen Sie sich selbst:

Bad Dürrheim Bilder von den Besuchern beim Lichterfest in Bad Dürrheim

Bad Dürrheim Bilder und Videos von Feuershow und Feuerwerk beim Lichterfest in Bad Dürrheim

Hochrhein

Musikalisch ging es auch in Tiengen zu: Das zweitägige Jazz-Fest hat mit 14 Bands zahlreiche Besucher in die Stadt am Hochrhein gelockt.

Tiengen Bilder von den Besuchern beim Tiengener Jazzfest

Gefeiert wurde am Wochenende auch in Wallbach. Das 47. Wallbacher Dorffest und den Naturparkmarkt ließen sich sogar einige Politiker nicht entgehen.