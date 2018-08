Konstanz – Zu Beginn der Ferienzeit fliehen auch die Abgeordneten im Landtag aus ihren Büros. Sie streben in zwei Richtungen: Die einen steuern den Wahlkreis und damit das traute Heim an. Sie machen Urlaub. Die anderen nutzen ihre Bekanntheit und schauen bei wichtigen Medienhäusern vorbei. Dort helfen sie beim Füllen des Sommerloches (das es in Wahrheit nicht gibt). Zu dieser zweiten Sorte zählt Hans-Ulrich Rülke, der wichtigste FDP-Politiker im Landtag. Einmal im Jahr und inmitten der größten Hitze besucht der Liberale aus Pforzheim die Redaktion des SÜDKURIER. Das Jackett behält er an. Ein Liberaler alter Schule.

Dabei waren die Themen durchaus hitzig. Für die Koalition aus Grünen und CDU sieht Rülke beispielsweise schwarz. Der vorzeitige Bruch des Bündnisses sei nur eine Frage der Zeit und des kleinen Anlasses. Seine Meinung vom Ministerpräsidenten ist nicht besonders hoch. "Er tut nichts. er beschäftigt sich vor mit Hannah Arendt und Insekten", sagt der FDP-Fraktionschef über Winfried Kretschmann. Das landläufige Bild vom gütigen und zugleich umtriebigen Landesvater kann Rülke nicht verstehen. Er will es auch nicht akzeptieren und fremdelt mit den Ikonenmalern in Kretschmanns Umgebung. "Er hält sich für unverzichtbar", sagte Rülke. Deshalb werde er auch noch einmal antreten 2021.

Es erstaunt den Oppositionsmann, wie folgsam die CDU in die Fallen tappt. "Sie lässt sich von den Grünen über den Tisch ziehen", will Rülke beobachtet haben. Besonders Thomas Strobl gebe kein günstiges Bild ab. Woran er das festmacht? In Sachen Digitalisierung sei das Land dabei, den Anschluss zu verpassen. Rülke spricht von einer "Fehlleistung" des Ministers, der für das Digitale zuständig ist und für diese Zuständigkeit gekämpft hat. Er heißt Thomas Strobl und sei zu wenig präsent. Genüsslich nimmt der FDP-Mann die Regierung auseinander – was auch die Hauptaufgabe eines Oppositionsführers ist. Würde er das grün-schwarze Tun nun loben, dann hätte er seinen Beruf verpasst.

Und wenn die Koalition vorzeitig aus dem Leim geht? Da lehnt sich Hans-Ulrich Rülke kommod zurück. Er will nicht wie sein Parteifreund Michael Theurer als einer dastehen, der bestimmte Posten für sich reklamiert, um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Immer wieder wird an dieser Stelle eine Deutschland-Koalition ins Spiel gebracht (also CDU, SPD, FDP). Rülke scheint nicht abgeneigt. Es wäre eine Möglichkeit für die Landes-FDP, aus der Opposition ins Regieren zu kommen.

Der Diesel und die Fundis

Als Wirtschaftsliberaler zeigt er sich beim Fahrverbot für bestimmte Dieseltypen. Dieses Verbot verstehe keine Bürger, sagt Rülke. Er sieht vor allem "Umweltfundamentalisten" in Brüssel am Werk, die sich Vorschriften ausdenken. Es nütze als scheinbar unpolitisches Thema der AfD. In anderen Staaten würden EU-Vorschriften nicht so korrekt umgesetzt.

Und die deutsche Nationalmannschaft? Auch da zeigt der FDP-Mann Kante. Mesut Özil hätte nicht ins DFB-Aufgebot gehört, sagt er. Der Fehler liege beim DFB, der sich nicht zu einer klaren Linie durchdringen konnte. Rülke argumentiert nicht mit der sportlichen Leistung, sondern mit einer musikalischen Pflicht: Er verlangt von jedem einlaufenden Spieler im DFB-Dress, dass er die deutsche Hymne intoniert. Wenn er das nicht wolle, weil er "zwei Herzen" (Özil) in seiner Brust trägt, dann sei er für das Team mit dem Bundesadler am Dress nicht der richtige Mann. "Das Singen der Hymnen ist Teil des Spiels", sagt er. Es werde deshalb auch weltweit übertragen.

Hans-Ulrich Rülke Der 56-Jährige sitzt für die FDP seit 2006 im Landtag von Baden-Württemberg. Er vertritt den Wahlkreis Enz (Pforzheim) Im Parlament gilt er als scharfer Debattenredner, der die Regierung häufig mit unbequemen Fragen konfrontiert. Hans-Ulrich Rülke ist von Haus aus Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte. Mittlerweile zählt er zu den wichtigsten Vertretern der Opposition, seit die FDP 2011 die Regierung verlassen musste. In diesem Jahr rückte er auch zum Fraktionschef auf. 2016 holten die Liberalen 8,3 Prozent – ein mittelprächtiges Ergebnis. (sk)

