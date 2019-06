Die diesjährige «Goldene Rose von Baden-Baden» ist eine intensiv duftende Edelrose namens Anuschka. «Ihre Blüte hat eine purpurne Mitte und geht dann in dunkelpink über», sagte Gartenamtsleiter Markus Brunsing am Dienstag anlässlich der Preisverleihung beim 67. Internationalen Rosenneuheitenwettbewerb in der Kurstadt. «Sie duftet wunderbar, und gerade das ist im Trend.» Eingereicht wurde sie vom Züchter Rosen Tantau aus Schleswig-Holstein.