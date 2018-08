Wer im Südwesten auf angenehmes Wetter wartet, muss sich weiter gedulden. Nach dem heißesten Tag des Jahres am Dienstag sollte es am Mittwochabend zwar Niederschläge geben. Die kämen allerdings in Gestalt von Unwettern über das Land, kündigte Sarah Jäger, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD), am Mittwoch an - wirklich kühler werde es nicht.

Schwere Sturmböen, Gewitter und heftiger Starkregen erwartet

Für den Abend erwarteten die Meteorologen schwere Sturmböen, Gewitter und heftigen Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Stunde und Quadratmeter. Dazu könnten Eiswürfel-große Hagelkörner mit Durchmessern von bis zu drei Zentimetern fallen.

Am Dienstag hatte der DWD in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) mit 38,3 Grad die höchste Temperatur des Jahres in Baden-Württemberg gemessen. Nachdem das Frühjahr in Baden-Württemberg noch feuchter und dunkler war als in anderen Bundesländern, werden nach dem heißen Juli-Finale auch im Südwesten die Folgen der Hitze immer sichtbarer.

Die Folgen der Hitzewelle werden immer deutlicher

So stieg in den vergangenen Tagen das Waldbrandrisiko. Die Feuerwehr sieht sich dafür allerdings gut gerüstet. „Wir haben ein engmaschiges System und die technischen und personellen Ressourcen, um bei einem Waldbrand früh zu handeln“, sagte Markus Kramer, stellvertretender Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg.

Gefährdet sehen derzeit auch viele allein stehende Bäume aus. Viele verlieren Laub und fahren ihren Stoffwechsel herunter, um so wenig Wasser wie möglich zu verlieren, wie Botaniker Steven Jansen von der Universität Ulm erklärte. Die Bäume seien jedoch gut gegen das Wetter gewappnet und könnten sich in den kommenden Jahren davon erholen - sofern die trockene Hitze nicht zur Regel wird.

Während sich die Bäume selbst vor der Hitze schützen, sind andere Lebewesen auf die Hilfe des Menschen angewiesen. So achten etwa die Halter von Polizeihunden darauf, dass die vierbeinigen Kollegen nicht unter der prallen Sonne leiden müssen. „Nach einem längeren Einsatz werden die Tiere schon mal abgeduscht“, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums. Auch das Training für die Hunde werde am besten in die Morgenstunden verlegt.

Selbst für Beton kann der heiße Sommer zur Gefahr werden: Bereits in der vergangenen Woche hatte das Regierungspräsidium Stuttgart die Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen 81 und 7 streckenweise auf Tempo 80 begrenzt, weil alte Betonfahrbahnen durch die Hitze aufzuplatzen drohten. Das hitzebedingte Tempolimit auf der A81 sei vorerst bis Freitag verlängert worden, kündigte das Präsidium am Mittwoch an. Auf der A7 sei die Beschränkung hingegen aufgehoben.

Nachdem Menschen, Tiere, Pflanzen und Straßen sich im Hagel am Mittwochabend etwas abkühlen können, geht es am Donnerstag weiter mit der Hitze. Nach bis zu 36 Grad dann könnten die Temperaturen am Freitag schon wieder die normale Körpertemperatur übersteigen, Meteorologen erwarten trockenes Wetter bei 38 Grad. Auch für das Wochenende ist bislang kein Wetterumschwung in Sicht.

(dpa)

