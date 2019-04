Der Präsident des VfB Stuttgart, Wolfgang Dietrich, hat sich gegen den Vorwurf falscher Angaben im Zusammenhang mit dem Investor Quattrex gewehrt und will ihn zeitnah entkräften. «Es gab und gibt keine Investitionen im Bereich Profifußball, die vor meiner Wahl (zum Präsidenten, Anm.) dem VfB und der DFL nicht bekannt waren - keine einzige. Auch die Luxemburger Beteiligung war ganz klar Bestandteil meiner Offenlegung dem VfB und der DFL gegenüber», sagte Dietrich am Dienstag und kündigte noch vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) an, den Aufsichtsrat und die weiteren Gremien des VfB über die Vorgänge und Absprachen zu informieren.