Herr Horn, Sie sind seit etwas mehr als einem Jahr im Amt. Haben Sie schon genug von Freiburg?

Ganz im Gegenteil! Ich liebe es, in Freiburg zu wohnen und als Oberbürgermeister hier arbeiten zu dürfen.

Gleich nach Ihrer Wahl haben Sie einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Im vergangenen Herbst, kurz nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen, erhielten Sie sogar Morddrohungen, weil Sie dazu aufgerufen hatten, nicht alle Geflüchteten über einen Kamm zu scheren.

Natürlich hätte ich auf den Faustschlag und die Drohungen gerne verzichtet. Aber ich bin nach wie vor hoch motiviert. Neben den Ereignissen, die Sie aufgezählt haben, gab es sehr viele positive Erlebnisse.

Zum Beispiel?

Ich denke vor allem an sehr viele tolle Begegnungen mit Freiburger Bürgerinnen und Bürgern. Die Rückmeldungen beim Format „OB vor Ort“ zum Beispiel, wo ich mich den direkten Fragen stelle, sind enorm positiv. Bei all den Gesprächen, die über Social Media geführt werden, gerät schnell in Vergessenheit, dass ich die meiste Zeit analog unterwegs bin. Deshalb möchte ich ungern auf meine Aktivitäten in den sozialen Netzwerken reduziert werden.

Erst kürzlich haben Sie anderen Politikern vorgeworfen, „Social Media nicht zu verstehen“. Was machen Sie besser?

Ich wehre mich einfach dagegen, Social Media klischeemäßig zu verurteilen. Politikerinnen und Politiker, die im Netz angefeindet werden, sprechen gerne eine Pauschalkritik gegen soziale Medien aus. Natürlich gibt es Kritisches und Grenzüberschreitendes, aber eben auch sehr viel Positives. Wir müssen akzeptieren, dass wir allein über klassische Printmedien nicht mehr die ganze Bandbreite der Bevölkerung erreichen.

Aber Sie selbst haben Ihre Accounts doch gesperrt, nachdem Sie so massiv angefeindet wurden. Ganz so einfach scheint es also nicht zu sein.

Als das furchtbare Verbrechen bekannt wurde, war uns bewusst, dass es einen Shitstorm geben wird – nicht aus Freiburg, sondern vor allem aus anderen Teilen Deutschlands. Wir haben die Accounts bei Twitter und Instagram bereits im Vorfeld deaktiviert und das Ganze auf Facebook kanalisiert.

Auch im echten Leben sind Sie viel unterwegs in Fernseh-QuizShows, bei Elektroauto-Rallyes oder bei Redaktionsbesuchen. Wann haben Sie noch Zeit für die Amtsgeschäfte?

Die Zeit, die ich für soziale Medien verwende, wird völlig überschätzt. Natürlich poste ich eher ein Bild, wenn ich unterwegs bin, weil das spannender ist. Daneben gehe ich aber ganz vielen klassischen Oberbürgermeister-Tätigkeiten nach: Akten lesen, Akten freigeben, Gespräche führen. Ich bin einfach ein hoch motivierter, umtriebiger Mensch.

Im Wahlkampf hatten Sie versprochen, die Wohnungsnot zur Chefsache zu machen. Was ist seither passiert?

Ich habe das zu 100 Prozent zur Chefsache gemacht. Wir haben ein Referat für bezahlbaren Wohnraum geschaffen, das bei mir angedockt ist. Als Oberbürgermeister habe ich gleich zu Beginn ein Miet-Moratorium bei der Freiburger Stadtbau, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, ausgesprochen. Wir werden für 15 Monate die Mieten nicht erhöhen und in diesem Zeitraum unsere Pläne vorantreiben, wie wir die Stadtbau wirtschaftlich, sozial und wohnungspolitisch stärken.

Wenn die Mieten nicht erhöht werden, gehen der Gesellschaft aber Einnahmen verloren – Geld, das man in den Bau neuer Wohnungen stecken könnte. Wie passt das zusammen?

Aus diesem Grund haben wir der Stadtbau ein Grundstück überschrieben, das sogar noch mehr Geld wert ist als die entgangenen Einnahmen. Die Stadtbau verliert zwar etwa 440 000 Euro, bekommt dafür aber ein Grundstück im Wert von mehr als 550 000 Euro übertragen.

Wie steht es um das groß angekündigte Leerstandskataster?

Das gibt‘s, das ist online einsehbar. Wir haben die E-Mail-Adresse „leerstand@stadt.freiburg.de“ eingerichtet. Hier kann man Leerstand melden, und dieser wird online von Stadtteil zu Stadtteil angezeigt. Zurzeit reden wir von etwas mehr als hundert Wohnungen. Wir gehen gleichzeitig gegen nicht angemeldete Ferienwohnungen vor. Niemand hat etwas gegen den Tourismus, aber wir wollen nicht, dass normale Wohnungen zweckentfremdet und illegal vermietet werden.

Wenn man die Karte im Internet aufruft, zeigt sie jedoch kein einziges freies Gebäude an.

Hier gilt die Privatsphäre. Einzelne Gebäude können schon deshalb nicht dargestellt werden. Ungeachtet dessen geht es mir nicht darum, ein Klima der Denunziation zu schaffen. Wenn Sie auf einzelne Stadtteile klicken, wird Ihnen angezeigt, wie viele Wohnungen dort gemeldet wurden und wie viele tatsächlich leer stehen. Den genauen Ort sieht man nicht. Als Oberbürgermeister habe ich aber alle Leerstandsbesitzer angeschrieben. Es gab auch schon zahlreiche Rückmeldungen.

Haben Sie denn, rein rechtlich, überhaupt eine Handhabe?

Erst mal nur bedingt. Ab sechs Monaten haben wir eine rechtliche Handhabe bis hin zur Verhängung von Bußgeldern. Aber wir versuchen es zunächst auf die kooperative Art.

Wie viele leere Wohnungen wurden durch Ihre Briefe wieder vermietet?

Die Reaktion auf die Briefe war groß. Mehr als 50 Eigentümerinnen und Eigentümer haben sich gemeldet. Ein Großteil davon hat zum Ausdruck gebracht, dass die Wohnung wieder genutzt wird oder dies angekündigt. Ziel des Schreibens war es auch, das Bewusstsein für die Wohnungssituation in Freiburg zu schärfen und klar zum Ausdruck zu bringen, dass wir illegal leer stehende Wohnungen nicht dulden werden. Das ist uns gelungen.

Freiburg ist dem „Bündnis sicherer Häfen“ beigetreten. Was bedeutet das? Legt bald ein Schiff an der Dreisam an?

Wir sind dem Bündnis beigetreten, um ein Zeichen zu setzen. Wenn wir zulassen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken, ist das unterlassene Hilfeleistung. Dementsprechend appellieren wir, dass Seenotrettung keine Besonderheit ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. Die Staaten sollen sich endlich auf eine faire Verteilung von Geflüchteten einigen. Als Stadt haben wir da gar keine direkte Befugnis – es ist ein politischer Appell.

Ein politisches Symbol wäre es auch gewesen, den Klimanotstand auszurufen, so wie es etwa Konstanz getan hat.

Abgesehen von der Wortwahl „Notstand“ und seiner historischen Bedeutung habe ich ein Problem damit, so etwas auszurufen, wenn wir als Stadt wenige Wochen vorher eine 60-prozentige CO2-Reduktion bis 2030 beschlossen haben. Wir stecken Millionen in den ÖPNV, in den Radverkehr, in den Klimaschutz. Wir sind Vorreiter in Deutschland und sogar in Europa. Das wäre nicht fair gegenüber uns selbst.

Fragen: Steve Przybilla

Zur Person Martin Horn, 34, wurde in Rheinland-Pfalz geboren. Er studierte Internationale Soziale Arbeit in Ludwigsburg sowie „European and World Politics“ in Bremen. Zuletzt arbeitete er als Europa-Koordinator von Sindelfingen sowie als Dozent an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Seine Kandidatur wurde u.a. von der SPD unterstützt; Horn will aber parteilos bleiben. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. (prz)