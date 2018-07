Die Zahl sorgte für Entsetzen bei Schulleitern an Gymnasien und im Philologenverband: Für alle 130 Gymnasien im Bereich des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen ist für das kommende Schuljahr im Listenverfahren nur eine einzige Stelle ausgeschrieben. „Das ist ein neuer Tiefpunkt“, sagt Bernd Saur, langjähriger Vorsitzender des baden-württembergischen Philologenverbandes, der sein Amt gestern in Stuttgart an Nachfolger Ralf Scholl übergab. „Und das Schlimme ist: Diese Situation wird sich in den nächsten zehn Jahren nicht wesentlich ändern“, so Saur.

Der Fluch des Schweinezyklus

Grund ist, dass hier die Spitze eines Eisbergs sichtbar wird, der vor rund 35 Jahren entstanden ist – der so genannte Schweinezyklus schließt sich. Über eine Dauer von zehn Jahren wurden in den 1980er-Jahren im Rahmen eines Einstellungsstopps im Land praktisch keine neuen Lehrkräfte an den Gymnasien mehr angestellt. Die Folge: Die Zahl der Lehrkräfte, die in Pension gehen und ersetzt werden müssen, sinkt in nächster Zeit drastisch. Für Junglehrer niederschmetternde Zukunftsaussichten: „Das ist bitter, vor allem für Referendare beispielsweise mit den Fächern Deutsch, Geschichte oder Englisch, für die es so gut wie keine Einstellungsmöglichkeiten gibt“, sagt Jörg Sobora, der Landesvorsitzende der Jungen Philologen. Der Philologenverband fordert das Kultusministerium in einer gestern verabschiedeten Resolution mit einem Maßnahmenbündel dazu auf, wenigstens den Jahrgangsbesten einen Einstellungskorridor aufzuzeigen.

Ein wenig besser als im RP Tübingen ist die Einstellungssituation in den anderen Landesteilen. Seit Anfang Juli sind die landesweit noch freien Stellen online ausgeschrieben. Im Bereich des RP Freiburg sind das noch 18 Stellen an Gymnasien, am RP Karlsruhe 29, im Bereich des RP Stuttgart sogar 61 Stellen. Insgesamt aber werden im neuen Schuljahr landesweit nur 600 Stellen an öffentlichen allgemeinbildenden Gymnasien besetzt – bei gut 400 Schulen macht das 1,5 neue Stellen pro Schule.

Verschärfend kommt hinzu, dass Gymnasiallehrer, die auf Initiative des Kultusministeriums derzeit freiwillig an Grundschulen gehen, um dem dortigen Lehrermangel abzuhelfen, nach frühestens drei Jahren eine Rückkehrgarantie ans Gymnasium haben – und dort die wenigen frei werdenden Stellen besetzen könnten. Aktuell haben laut Kultusministerium bereits 90 Gymnasiallehrer ein Grundschul-Angebot angenommen und qualifizieren sich entsprechend. „Wir rechnen auf eine weiter steigende Zahl“, teilt das Kultusministerium mit.

Aber nicht nur für Lehramtsstudenten und Referendare sind das schlechte Nachrichten. Auch für die Schulleiter heißt die magere Einstellungssituation: Die Mangelverwaltung der vergangenen Jahre setzt sich fort. Wer als Schulleiter mit einer rechnerischen Unterrichtsversorgung von 100 Prozent in das neue Schuljahr startet, kann ohnehin damit nur das Pflichtprogramm des Unterrichts abdecken, keine Extras wie Orchester, Chor oder Sport-AGs. „Sobald aber Schwangerschaften, Elternzeit oder längere Krankheit dazukommen, kann das für eine Schule ganz schlimm werden“, sagt Saur.

Ein gestandener Gymnasiallehrer während des Unterrichts in Rottenburg. | Bild: Wolfram Kastl

Unterrichtsversorgung an Gymnasien leidet

Ohne Unterrichtsausfälle geht es grundsätzlich gar nicht durch das Schuljahr. Schon die Stichprobe des Kultusministeriums im November 2017 habe erbracht, dass die Unterrichtsversorgung an den anderen Schularten etwas besser sei als an den Gymnasien, teilt eine Sprecherin des Ministeriums mit. Genauen Aufschluss soll eine landesweite Vollerhebung an allen öffentlichen Schulen vom Juni geben. „Es deutet sich schon an, dass sich der Trend bestätigt, wonach die Unterrichtsversorgung an anderen Schularten besser ist als an den Gymnasien“, so eine Sprecherin des Ministeriums. Ralf Scholl, neuer Landesvorsitzender des Philologenverbands, stellt fest: „Für junge Lehrer gibt es keine Stellen, und an den Gymnasien fällt der Unterricht aus. Das ist Irrsinn.“

Lehrer im Land An öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sind in Baden-Württemberg im Schuljahr 2017/18 nach Zahlen des Statistischen Landesamts rund 94 380 Lehrkräfte beschäftigt. Über ein Viertel davon (26,6 Prozent oder 25 100) sind Lehrkräfte an Gymnasien. Prozentual die meisten Lehrer sind mit 35,4 Prozent oder 33 443 Personen im Bereich der Grund- Haupt- und Werkrealschulen tätig. An den Gemeinschaftsschulen unterrichten landesweit 10 295 (10,9 Prozent) Lehrkräfte. Nur 42 090 dieser Lehrkräfte (rund 46 Prozent) gehen dabei einem vollen Lehrauftrag nach, das sind 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Etwa 36 Prozent haben mindestens einen halben Lehrauftrag. (uba)

