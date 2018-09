Zuerst wollte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) den Feldversuch mit Lang-Lkw sogar auf dem Klageweg verhindern. Seit 2015 dürfen die sogenannten Gigaliner auch im Südwesten auf ausgewählten Strecken fahren. Frieden hat sein Ministerium noch immer nicht mit den überlangen Lastwagen gemacht. Das geht aus einem Brandbrief hervor, den vier Wirtschaftsverbände an sein Haus geschickt haben.

„Wir halten es nicht für zielführend, weite Teile des baden-württembergischen Autobahnnetzes vom Einsatz der Lang-Lkw auszuschließen“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Damit sei ein „Großteil der Wirtschaft im Südwesten vom ökologisch sinnvollen Einsatz der Lang-Lkw ausgeschlossen“.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat sich der Kritik der Wirtschaft angeschlossen. Sie fordert ihren Grünen-Kollegen auf, die vorliegenden Anträge auf zusätzliche Strecken „nochmals intensiv zu prüfen und die Kriterien zur Freigabe neuer Strecken zu überdenken“. Die CDU-Politikerin kritisiert, Hermann habe die Kriterien für die Genehmigung zusätzlicher Strecken zu eng gewählt. Damit würden Möglichkeiten zur Reduzierung von Kohlendioxid und zur Verkehrsentlastung nicht genutzt.

Die Branche wirbt mit dem Hinweis, dass zwei Fuhren mit Lang-Lkw drei Fahrten von herkömmlichen Lastwagen ersetzen und die Schadstoffbelastung um ein Fünftel sinkt. Da für die Lastwagen mit Überlänge auch das zulässige Gesamtgewicht von 40 Tonnen gilt, können sie nur für leichtere Güter, etwa beim Transport von Autoteilen oder Haushaltsgeräten, eingesetzt werden.

Zirka 300 Lkw mit langem Anhänger

Andrea Marongui, der Geschäftsführer des Landesverbandes Spedition und Logistik, betont: „Wir reden von einer kleinen Zahl von Lastwagen.“ Nachdem Hermann ab Januar alle Strecken für die etwas verlängerten Sattelzügen freigeben will, geht es seiner Schätzung nach um 300 Lkw mit langem Anhänger. Umso weniger hat Marongui Verständnis für Hermanns Ablehnung von zusätzlichen Strecken: „Im Vergleich zu anderen Ländern ist Baden-Württemberg sehr restriktiv.“

Mit der Begründung tut sich das Verkehrsministerium schwer. „Neben wirtschaftlichen sowie ökologischen Gesichtspunkten ist für die Freigabe weiterer Strecken insbesondere die Verkehrssicherheit im Fokus“, bleibt eine Sprecherin vage. Daher werde jeder Einzelfall geprüft. Eine weitreichendere Freigabe von Zulaufstrecken, die einzeln genehmigt werden müssen, stoße bei den „jeweils betroffenen Kommunen auf erhebliche Vorbehalte, weil sie Straßenschäden befürchten“.

Welche Argumente gegen eine Erweiterung des Autobahnnetzes für Lang-Lkw sprechen, bleibt offen. Marongui verweist darauf, im Nachbarland Bayern sei das Autobahnnetz komplett für Lang-Lkw zugelassen. In Baden-Württemberg sind es dagegen nur wenige Abschnitte. Er könne aber keinem Spediteur in Freiburg erklären, warum er die Möglichkeiten nicht nutzen dürfe, die Konkurrenten in Karlsruhe aber schon.

Besonders ärgert die Spediteure, dass zahlreiche Lang-Lkw auf Autobahnen in Baden-Württemberg unterwegs sind, deren Strecken in anderen Bundesländern starten. Die Ziele längen zum Teil im Land, aber zum Teil auch in anderen Nachbarländern. Die auswärtige Konkurrenz habe damit bei der Ausschreibung von Transportaufträgen Kostenvorteile. „Baden-württembergische Spediteure gucken in die Röhre“, schimpft Marongui. Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, die für alle 13 Südwest-Industrie- und Handelskammern spricht, hat den Protestbrief unterzeichnet. Ergänzende Fragen wurden nicht beantwortet.

Drastisch fällt die Kritik hinter vorgehaltener Hand im Stuttgarter Wirtschaftsministerium aus. „Die wollen die Dinger einfach nicht“, heißt es. Was Hermann gerichtlich nicht erreicht habe, versuche er jetzt über die Zulassung auszubremsen. Dabei seien doch die ökologischen Vorteile nachgewiesen.

