Alptraum am 30. Mai 2017 in der kleinen Heuberg-Gemeinde Frohnstetten. Ein Kangal-Herdenschutzhund hatte sich aus dem ungesicherten Grundstück auf eine Rentnerin gestürzt und sie totgebissen. Deshalb waren die Halter des Hundes, ein getrennt lebendes Ehepaar, wegen fahrlässiger Tötung zu eineinhalb und zwei Jahren Gefängnis auf jeweils drei Jahre zur Bewährung verurteilt worden. Gegen dieses Urteil hatten die Eheleute Berufung vor dem Landgericht Hechingen eingelegt, die am gestrigen Mittwoch von der Ersten Kleinen Strafkammer unter Vorsitz von Richter Volker Schwarz verworfen wurde. Der Ehemann muss nun mit einer um ein auf vier Jahre verlängerten Bewährungszeit leben. Beide dürfen während dieser Zeit keine Listenhunde halten oder betreuen. Sonstige Hunde dürfen sie nur halten, wenn sie im ausgewachsenen Zustand nicht mehr als 20 Kilo wiegen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Während der Verteidiger des Mannes, noch im Gerichtssaal den Gang in die Revision ankündigte, überlässt der Rechtsvertreter der Frau die Entscheidung seiner Mandantin. Die Anwälte hatten jeweils auf Freispruch plädiert.

In der dreitägigen Berufungsverhandlung ging es um die Frage, ob die Hundehalter das Unglück hätten voraussehen können oder sogar müssen. Der große Herdenschutzhund war, wie bei der Verhandlung skizziert wurde, auf einem winzigen Grundstück am 30. Mai 2017, einem heißen Tag, ohne Schatten von morgens 7 Uhr an angekettet. Die Halterin musste an diesem Tag auswärts Besorgungen erledigen. Als der Vorfall gegen 20 Uhr stattfand, war sie noch nicht zurückgekehrt. An dem nur durch einen 1,20 Meter hohen Zaun gesicherten Grundstück führte ein öffentlicher Weg vorbei, den die 72 Jahre alte Rentnerin nutzte. Der Hund riss sich los und stürzte sich auf die Seniorin, die den Angriff nicht überlebte.

Während die Anwälte kein Verschulden bei ihren Mandanten sahen, waren Staatsanwaltschaft und Gericht überzeugt, dass die Eheleute die Tragödie hätten absehen und,etwa durch einen hohen Zaun, verhindern können.