Wenn am Dienstag das Urteil gegen die beiden Hauptangeklagten im Staufener Missbrauchsfall gesprochen wird, dürfte die Gesellschaft aufatmen. Neben Christian L. und Berrin T. sind mehrere Männer hinter Gitter gekommen, die sich an dem heute zehnjährigen Jungen vergangen haben. Doch nicht alle sollen nach Ende ihrer Haftzeit in Sicherungsverwahrung. Von Gerechtigkeit kann ohnehin keine Rede sein, egal wie hoch die Strafen heute für die beiden Hauptangeklagten ausfallen. Denn das deutsche Rechtssystem hat dieses Kind im Stich gelassen. Spätestens in dem Moment, als das Familiengericht entschied, es aus der Pflegefamilie zurück zu seiner Mutter zu schicken, zurück in die Hölle. Und zwar ohne den Jungen selbst zu hören.

Sämtliche Warnzeichen wurden ignoriert: zunächst vom Jugendamt, das deutliche Signale der Schule als vage Hinweise abtat, statt sie zu prüfen. Mehr noch: Es versäumte, das Kind untersuchen zu lassen, als es zwischenzeitlich in Obhut genommen worden war. Trotz der vorangegangenen Hinweise. Die Tränen der Familienrichterin im Zeugenstand machen die Versäumnisse nicht wieder gut. Ihr Versagen muss Konsequenzen haben – richterliche Immunität hin oder her. Nach dem Fall Alessio sei die Zahl der Inobhutnahmen stark gestiegen, das Familiengericht habe unzählige Fälle entscheiden müssen, lautete die Verteidigung der Richterin. Sie ist inakzeptabel. Es wäre ihre Aufgabe gewesen, das Schauspiel der Mutter zu durchschauen.

Eine Fortbildung, wie man bei Kindern vor Gericht Missbrauch erkennen kann, ist eine Maßnahme, die zu spät kommt und nicht weit genug geht. Eine Untersuchungskommission des Oberlandesgerichts in Karlsruhe befasst sich derzeit mit der Aufarbeitung des Falls, im September wird die Vorlage ihres Berichts erwartet. Er muss klar aufzeigen, was schiefgegangen ist und nie wieder schief gehen darf. Das aber reicht nicht aus. Der Bericht muss Disziplinarmaßnahmen für Jugendamtmitarbeiter fordern, die ihre Arbeit nicht richtig machen. Und ja: Er sollte auch die Amtsenthebung des zuständigen Mitarbeiters zur Folge haben. Im Gegensatz zur Richterin muss sich der Beamte voraussichtlich für sein Nichthandeln verantworten – gegen beide hat der Kinderschutzbund Anzeige erstattet. Nur welche Strafe ist angemessen für die unnötige Verlängerung der unsäglichen Qualen, die ein unschuldiges Kind erleiden musste?

Der Staufener Missbrauchsfall sollte über die Behörden hinaus Konsequenzen haben. Er muss diese Gesellschaft wachrütteln, hinzusehen, statt wegzuschauen. Missbrauchsopfer schweigen oft über ihr Leid, weil sie sich schämen oder weil sie eingeschüchtert werden von jenen Menschen, die eigentlich ihre Schutzbefohlenen sein sollten. Wenn sich Kinder auffällig verhalten, muss dem nachgegangen werden. Durch psychologische Gespräche, durch ärztliche Untersuchungen, durch kritische Gespräche mit den Eltern. Dazu gehört auch die Schulung von Lehrern und Erziehungsbeauftragten, Gesprächsangebote für Kinder und Jugendliche in Tagesstätten und Schulen. Ziel muss es sein, Signale frühzeitig zu erkennen und das Jugendamt zu informieren. Dort muss die Verpflichtung geschaffen werden, jedem dieser Verdachtsmomente nachzugehen.

Natürlich soll niemand unter Generalverdacht gestellt werden. Aber der Staufener Fall zeigt, dass auch Mütter zu Gewalttätern werden können. Dass der Mutterinstinkt nicht zwingend naturgemäß gegeben ist. Dass Grenzen überschritten werden können. Die Dunkelziffer solcher Vorfälle dürfte noch weitaus größer sein, als wir bereit sind, uns einzugestehen. Weil der klassische Sexualstraftäter ein Mann ist. Es sind solche Stereotypen, die wir ablegen müssen. Denn es ist auch die Verantwortung der Gesellschaft, die Schwächsten in unserer Mitte zu schützen. Nur dann können Schicksale wie jenes des Jungen in Staufen künftig verhindert werden.

