Herbert Umlauft in seinem Laden "Daddy Cool" in Konstanz. Er führt Jeans aller Farben und Schnitte – aber keine einzige ist zerrissen oder gebleicht. | Bild: Ulrich Fricker

Herbert Umlauft ist seit bald vier Jahrzehnten im Jeansgeschäft tätig. Der Wirtschaftswissenschaftler mit Doktortitel ist Hosenverkäufer aus Leidenschaft. Einige tausend Stück stapelt er in seinem Geschäft Daddy Cool. Er verkauft so ziemlich alles – außer einer Sorte: schadhafte Ware.

Sehen gut aus und sind doch eine ökologische kleine Katastrophe: Neue, beschädigte Jeans. | Bild: DPA

Denn der Mann leistet sich Prinzipien. Eines davon lautet, dass er keine zerrissenen oder löchrigen Hosen führt. "Die passen nicht in meine Philosophie," sagt er. Bei ihm wandert keine Hose über den Ladentisch, die gebleicht oder anderweitig chemisch behandelt wurde, um sie künstlich altern zu lassen. Er akzeptiert nicht, dass nagelneues Material noch in der Fabrik vorsätzlich beschädigt wird. Er sagt. "Den Arme-Leute-Look haben wir nicht."

Arbeiter in Shishi (Ost-China) fertigen Jeans für den europäischen Markt. | Bild: AFP/STR

Am Beispiel von China erzählt er auf, wie Jeans auf Kundenwunsch nachbehandelt werden. "Da wird viel Arbeit hineingesteckt und noch mehr Chemie." Die giftige Brühe werde danach wild entsorgt. Umlauft sieht sich in der Verantwortung: Wer etwas verkauft, sollte sich auch um die Herkunft und Herstellung kümmern. Das kann er nicht auf den Käufer abwälzen.

Ohne Mundschutz geht es nicht

In den Fabriken tragen die Arbeiter meist einen Mundschutz. Damit wollen sie verhindern, dass sie toxischen Staub einatmen.

Ein Arbeiter in der Jeansfabrik in Shishi trägt Mundschutz. | Bild: STR/AFP

Die Folgen: Die Landschaft um die Fabriken in China ist vergiftet. Das berichtet die Journalistin Nora Graf. In zigfachen Waschgängen müssen die Chemikalien, wie etwa das Bleichmittel Kaliumpermanganat oder die Azofarben zum Färben der Jeans, aus den Hosen gespült werden. Die giftigen Abwässer landen in den Flüssen der Umgebung. Moderne Kläranlagen fehlen, diese sind für viele Fabrikbesitzer, die für eine Jeans zwischen 3 und 4 Euro von ihren westlichen Auftraggebern bekommen, meist zu teuer. In manchen Flüssen lässt sich sogar deutlich die blaue Farbe vom Färben erkennen.

Je abgetragener, desto besser – und desto teurer. | Bild: DPA

Wenn die Jeans dann am Schluss im Laden hängt, sieht ihre Ökobilanz in etwa folgendermaßen aus: Durchschnittlich 50 000 Kilometer hat jede einzelne Hose zurückgelegt, 30 Kilogramm Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre geblasen und rund 8000 Liter Wasser verschmutzt.

Eine Frage des Stils: Jeans ohne Schäden. | Bild: Ulrich Fricker

Das Färben ist das eine – das nachträgliche Blechen einer naturgemäß dunklen Jeans das andere. Herbert Umlauft sieht nicht ein, dass man fabrikneue Ware nachträglich beschädigt – sei es mit Löchern oder Rissen. Seine Kundschaft akzeptiert das. Das Geschäft läuft – auch ohne den künstlich produzierten Arme-Leute-Look.