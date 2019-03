Um 9.33 Uhr läuten die Glocken der Stadt, minutenlang überdeckt das vielfache Tönen alle anderen Geräusche. Seit neun Jahren gehört der 11. März in dem 27000-Einwohner-Städtchen Winnenden nordöstlich von Stuttgart dem Gedenken an die Opfer des Amoklaufs vom 11. März 2009.

Auch gestern, am zehnten Jahrestags der Bluttat, stand Winnenden im Zeichen der Erinnerung an die 15 Menschen, die an der Albertville-Realschule und später auf der Flucht des Täters in Wendlingen getötet wurden.

Acht Schülerinnen und ein Schüler der Realschule im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, eine Lehrerin und zwei Referendarinnen, ein Gärtner, ein Autohaus-Mitarbeiter und dessen Kunde. Auch der 17-jährige Täter überlebte nicht, er erschoss sich selbst.

27.02.2019, Baden-Württemberg, Winnenden: Ein Denkmal, das an die Opfer des Amoklaufs von Winnenden erinnert, steht unweit der Albertville-Realschule. Am 11. März findet eine Gedenkfeier anlässlich des 10. Jahrestags des Amoklaufs von Winnenden statt. (zu dpa «Zehnter Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden» vom 11.03.2019) Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Bild: Marijan Murat

Ein Ring als Gedenkstätte

An der Gedenkstätte, einem acht Tonnen schweren, von einem schmalen Durchlass durchbrochenen und nach oben gewölbten Ring im Stadtgarten von Winnenden und in Sichtweite der Schule, finden sich am Vormittag rund 300 Menschen zusammen.

Die 15 cremefarbenen Rosen, die zu dem Gedenktag an der Ringsskulptur angebracht sind, müssen einzelne Graupelschauer über sich ergehen lassen. Blumengebinde werden abgelegt, stille Gebete gesprochen. Kerzenlichter flackern gegen Windböen an. Hand in Hand bilden Schüler eine Menschenkette, die von der Schule bis hin zur Gedenkstätte reicht.

Dort sammeln sich Angehörige, Überlebende, Wegbegleiter, Helfer und Polizisten, Bürger und Vertreter des öffentlichen Lebens sammeln, unter ihnen Innenminister Thomas Strobl, Kultusministerin Susanne Eisenmann sowie deren Vorgänger im Amt von 2009, Helmut Rau (alle CDU).

Auch viele Medienvertreter sind da, doch es gibt keinen Rummel, die Kameraleute und Journalisten halten sich an die Bitte der Stadt, die um Respekt und Abstand ausdrücklich gebeten hatte.

Um 9.33 Uhr, der Uhrzeit, zu der 2009 der erste Notruf aus der Albertville-Realschule bei der Polizei eingegangen war, beginnen im Umkreis und in der Kernstadt von Winnenden alle Kirchenglocken zu läuten. Drei Jugendgemeinderätinnen verlesen an der Gedenkstätte die Namen der Opfer.

Bis auf die kurze Ansprache von Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth (CDU) und wenige Worte von Pfarrerin Rosemarie Gimbel-Rueß fallen keine Worte, ein Live-Musikstück wird über Lautsprecher zugespielt – die Musiker des Streichquartette stehen nebenan im Trockenen, um ihre Instrumente vor dem nasskalten Wetter zu schützen.

Aber es ist nicht so, dass in der schwäbischen Kleinstadt an diesem Tag das Leben still steht. Auf der Straße hinter der Gedenkstätte rauschen auch während des Gedenkens die Autos vorbei, auch Geschäfte haben ganz normal geöffnet. "Dennoch rücken wir an diesem Tag in Winnenden ganz besonders eng zusammen", sagt der Oberbürgermeister.

Er erinnert daran, dass es direkt am Tag vor der Tat in Winnenden in Alabama, USA ebenfalls einen Amoklauf mit elf Toten gegeben hatte und bezieht alle mit ein, die weltweit unter Gewalt, Terror oder Krieg zu leiden haben. "Wir fühlen mit allen Menschen, wir sind nicht allein mit Trauer und Erinnerung", sagt Holzwarth.

Ihm ist es wichtig, von dieser Gedenkfeier über die vielen anwesenden Medienvertreter auch eine Botschaft in die Welt zu schicken. "Ich wünsche uns und allen Menschen die notwendige Achtsamkeit, um künftig gut und friedlich miteinander leben zu können."

Holzwarth kam im April 2010 ins Amt, ein gutes Jahr nach dem Amoklauf. Er musste einen Weg finden, das Gedenken an die Tat und die in der Stadtgesellschaft noch immer spürbaren Folgen in den Alltag zu integrieren, gemeinsam mit Schule und Angehörigen.

27.02.2019, Baden-Württemberg, Winnenden: Datum und Uhrzeit des Amoklaufs von Winnenden stehen im Gedenkraum der Albertville-Realschule an einer Wand. (zu dpa-Story "Der Tag, der alles veränderte – zehn Jahre nach dem Amoklauf" am 05.03.2019) Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Bild: Marijan Murat

"Damit leben und weiterleben, uns insgesamt nach vorne zu entwickeln war die Aufgabe", sagt der Oberbürgermeister im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Einerseits ist ein großer Zusammenhalt entstanden zwischen den Menschen. Aber es gilt auch für die Stadt, die Ambivalenz auszuhalten zwischen den Betroffenen und den weniger Betroffenen."

Im Klartext: So mancher wollte und will in Winnenden von dem Amoklauf schlicht nichts wissen und damit in Ruhe gelassen werden. "Das war auch schon kurz nach der Tat so", sagt Holzwarth. "Beiden Seiten muss man gerecht werden. Aber klar ist auch: Der 11. März 2009 und seine Folgen gehen nicht wieder weg. Das gehört jetzt zu uns als Stadt, und es bleibt."