Konstanz – „Geht hin in Frieden, ihr Herren“. Mit diesen Worten entließ der frisch gewählte Papst Martin V. die Teilnehmer des Konstanzer Konzils in ihre Heimatländer. Das war vor 600 Jahren, als sich Europa noch als Abendland verstand. Seitdem ist die Welt eine andere geworden. Inzwischen gibt es bald ein Dutzend an gewichtigen Religionen, von zahlreichen Sekten und Kleinkirchen einmal abgesehen. Deshalb war es nur konsequent, das Ende des ausgiebig begangenen Jubiläums nicht im christlichen Rahmen zu feiern, sondern multireligiös.

Alle Religionen, die in der Region vertreten und willens sind, fanden sich im Konstanzer Stadtgarten als neutraler Zone zum gemeinsamen Gebet ein. Eine Premiere, die mit vielen Unwägbarkeiten und Bedenken behaftet war. Und dann ein glückliches Ende fand.

Alle wichtigen Gemeinschaften waren der Einladung gefolgt. Bemerkenswert: Katholische und evangelische Kirche – die beiden ältesten Gruppen in der Stadt – traten gemeinsam auf. Dazu kamen Alt-Katholiken, die sich wesentlich auf Ideen des Reformers Ignaz von Wessenberg berufen und in Konstanz besonders stark sind. Seit den letzten 20 Jahren werden Orthodoxen immer stärker; für sie stand die rumänisch-orthodoxe Gemeinde. Dann die jüdische Reformgemeinde mit Rabbiner Tovia Ben-Chorin und, noch ungewohnt, Buddhisten vom Bodensee.

Einen unerwarteten Beitrag brachte die türkische Gemeinde an der Mevlana Moschee ein. Sie gehört zum Dachverband Ditib und ist eng an Weisungen aus dem Hauptquartier in Ankara gebunden. Die Differenzen zwischen Deutschland und dem Erdogan-Staat spielten beim Friedensgebet keine Rolle. Erstmals trat die Jugendgruppe der sunnitischen Gemeinde außerhalb der Moschee mit ihrem Tanz der Derwische auf. Der Beitrag hinterließ nicht nur wegen seiner Leichtigkeit einen starken Eindruck, sondern auch als Signal: Während die Moschee Präsenz zeigte und am Konzil-Finale teilnahm, verabschiedete sich Fußballer Mesut Özil mit lautem Knall aus der Mannschaft, mit der er alles geworden ist.

Multireligiöse Gebete sind eine junge Erfindung. Und seitdem ein heißes Eisen. Es bedurfte der päpstlichen Autorität, um vor 30 Jahren die Vertreter der großen Religionen an einen Ort zu bitten. Den ersten Gebets-Gipfel rief Johannes Paul II. im italienischen Assisi zusammen (1986). Geistliche Führer aus aller Welt folgten damals seiner Einladung, darunter auch hohe Repräsentanten der fernöstlichen Lehren bis hin zum Dalai Lama. Die am häufigsten geäußerte Befürchtung stellten sich als unbegründet heraus: Dass das multireligiöse Gebet auf die Vermischung der Bekenntnisse hinauslaufe. Tatsächlich zeigt der gemeinsame Auftritt, dass jede alte Religion ungeeignet ist für ein spirituelles Synchronschwimmen.

Das Jubiläum Viereinhalb Jahre lang (2014 bis 2018) feierten Stadt und Land das Jubiläum des Konzils von Konstanz (1414-1418). Für die damalige Bischofsstadt war

diese Kirchenversammlung das wichtigste, anstrengendste und aufregendste Ereignis ihrer Geschichte. (uli)

