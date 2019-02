Vier Fußballspieler haben einen Mann aus einer brennenden städtischen Unterkunft in Horb am Neckar gerettet. Die jungen Sportler kamen dem Nachbarn des 54-Jährigen zur Hilfe, der den Mann bereits aus seiner Wohnung ins Treppenhaus gebracht hatte. Zwei weitere Bewohner hätten das Gebäude selbstständig verlassen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Feuerwehr löscht den Brand der städtischen Unterkunft. | Bild: Robin Heidepriem (dpa)

Die Fußballer im Alter von 19, 20 und 26 Jahren trainierten mit ihrer Mannschaft auf einem Platz in der Nachbarschaft, als sie das Feuer bemerkten. Im Treppenhaus des Gebäudes fanden sie den 54-Jährigen, der das Haus offenbar nicht ohne Hilfe verlassen konnte.

Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten arbeiten an der ausgebrannten städtischen Unterkunft. | Bild: Robin Heidepriem (dpa)

Die Feuerwehr löschte den Brand, der bereits das gesamte Obergeschoss erfasst hatte. Der gerettete Bewohner und ein Helfer atmeten giftigen Rauch ein und kamen ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro. Die genaue Brandursache war zunächst noch unbekannt, nach ersten Ermittlungen könnte Fahrlässigkeit in Frage kommen (dpa)