Nach sexuellem Missbrauch von Kleinkindern in einer privaten Kita in Schwieberdingen bei Ludwigsburg ist ein 21-Jähriger zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart sprach ihn am Dienstag unter anderem des schweren sexuellen Missbrauchs von mehreren Kindern und des Herstellens von kinderpornografischen Schriften schuldig.

Laut Anklage hat sich der ehemalige Praktikant und Azubi zwei Jahre lang an Kindern vergriffen, die alle nicht älter als drei Jahre waren. Nach Angaben des Gerichts filmte und fotografierte er die Handlungen zum Teil. Die Taten hatte er zugegeben.

Der Prozess wurde fast komplett nichtöffentlich geführt. Auch zur Urteilsverkündung war die Presse nicht zugelassen. Dies sei „im Interesse des Heranwachsenden geboten“, begründete das Gericht.

(dpa)

