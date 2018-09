Konstanz – Die Ferien sind noch nicht lange vorbei, da hagelt es aus der Elternschaft Beschwerden über Unterrichtsausfälle und gekappte Stundenpläne. Die Lehrergewerkschaft schlägt Alarm: Nach einer aktuellen Umfrage des Bildungsverbands VBE starten mehr als die Hälfte aller Grundschulen im Schulkreis Konstanz mit einem Problem: Sie haben zu wenig Lehrkräfte. Glaubt man der Erhebung, dann sieht es im badischen Landesteil insgesamt nicht besser aus. Den Lehrermangel spiegelten 60 Prozent der allgemeinbildenden Schulen wider, sagt Christoph Wolk, Vorsitzender des VBE Südbaden. Die Folgen: Stunden fallen aus; so komme es vor, dass beispielsweise Chemie nur mit einer statt zwei Wochenstunden gelehrt wird, es gibt mehr Klassen mit mehr als 30 Schülern.

Das Nachsehen haben vor allem die Schüler. Schon jetzt sei absehbar, dass viele Bildungseinrichtungen keine eiserne Ration für die heraufziehende Grippezeit haben. „Die Schulen haben keinerlei Krankheitsvertretung“, bemängelt Wolk, der selbst eine Realschule in Freiburg leitet. Zwar habe es für Südbaden 800 Einstellungen dafür zum Schuljahrsbeginn gegeben; doch die allermeisten erfüllten nicht die Kriterien im Lehrerberuf. Die Lücke werde zusätzlich gestopft mit Pensionären.

Wolk beobachtet seit dem vergangenen Jahr eine weitere Verschlechterung der Situation. „Die Politik hat es verschlafen, rechtzeitig gegenzusteuern“, bilanziert der Verbandsfunktionär. Und sein Ausblick klingt düster: „Die Situation wird sich in den nächsten Jahren extrem verschärfen“, meint Wolk. Nach Berechnungen des Statistischen Landesamts soll allein die Zahl der Grundschüler bis 2026 um 55 000 Schüler wachsen – 19 Prozent mehr als heute. Unterstützung bekommt Wolk von seiner VBE-Kollegin Silke Lienhart. Sie sieht ein wesentliches Handikap in der halbherzigen Rekrutierung des Lehrernachwuchses unter dem Stichwort „Wertschätzung“. Die Personalrätin wünscht sich bessere Arbeitsbedingungen, längere Arbeitsverträge für Aushilfslehrer und für ein altes Problem: gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. „Warum bekommen Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen nur A 12 und künftige Lehrkräfte der Sekundarstufe 1 A 13?“, fragt die Lehrerin einer Haupt- und Werkrealschule in Radolfzell. Hinzu komme eine mit dem Numerus Clausus von 1,7 recht hohe Hürde an einer Pädagogischen Hochschule wie Freiburg. Das verbaue manch jungem Menschen den Zugang zum Lehrerberuf. Und dann noch dies: „Wer als junger Lehrer in eine Schule im Hinterland kommt, befürchtet oftmals, dass er dort nicht wieder weg kommt.“

Für Dirk Lederle, ebenfalls Mitglied im südbadischen VBE-Vorstand, ergeben sich zusätzliche Probleme aus der gebremsten Digitalisierung in den Schulen. E-Learning, Tablets, Beamer, WLAN: „An vielen Schulstandorten ist das noch Zukunftsmusik, dort klingt es wie Science-Fiction“, weiß Lederle, der selbst Rektor einer Realschule in Heitersheim ist. Wenn ein Lehrer in einer Schule 100 PC’s betreut, werden ihm dafür zwei Wochenstunden gutgeschrieben. Für diese Menge beschäftigten Betriebe eine IT-Abteilung. „Die Ausstattung an vielen Schulen hält mit dem Bildungsplan nicht Schritt“, bemängelt der Informatiklehrer weiter. Angesichts der Bedeutung von Internet und Datenverarbeitung sei das viel zu wenig.

Beim zuständigen Regierungspräsidium Freiburg räumt man Probleme in der Stellenbesetzung ein. „Wir haben eine schwierige Situation“, sagt Pressesprecher Markus Adler auf Nachfrage des SÜDKURIER. Schon vor einem Jahr habe man in Südbaden 180 offene Lehrerstellen gehabt, die meisten davon im Grundschulbereich. Dieses Schuljahr sei mit 190 offenen Stellen gestartet – noch vor sechs Wochen seien es sogar 270 fehlende Lehrer gewesen. Adler verweist auf ein strukturelles Problem, die Schulverwaltung könne sich die Lehrer „nicht einfach backen“. Letztlich habe das Regierungspräsidium aber „alles getan, was wir tun konnten, um eine ordentliche Unterrichtsversorgung zu gewährleisten“. Veränderungen bräuchten allerdings auch ihre Zeit.

Unbesetzte Stellen In Südbaden war die Zahl der offenen Stellen zum Schuljahresbeginn mit 1398 hoch, wie das Regierungspräsidium erklärt. Die meisten davon (456) entfielen auf Grundschulen, 282 auf Realschulen, 86 auf Werkrealschulen, 92 auf Gymnasien, 48 gymnasiale Stellen auf Gemeinschaftsschulen, 250 auf Berufsschulen und 151 auf sonderpädagogische Schulen. Wegen Bewerbermangels waren Stellen in den Kreisen Tuttlingen (27), Konstanz (36), Rottweil (37) und im Schwarzwald-Baar-Kreis (34) offen. Die Bewerbungsfrist lief am Wochenende aus. (nik)

