Es waren überwiegend Männer, die sich beim jüngsten Tag der offenen Tür des Friedrichshafener Dornier-Museums in einem Flughafen-Hangar vor einem Denkmal versammelten: Dem Rumpf der früheren und 1977 von Terroristen entführten Lufthansa-Maschine "Landshut", der dort – zusammen mit Tragflächen und Triebwerken – seit mehr als eineinhalb Jahren eingemottet ist und auf seine Restaurierung wartet. Wann diese startet, konnte auch Museumsleiter David Dornier den Besuchern nicht sagen.

Wann und Wo?

Doch mittlerweile stellt sich nicht nur die Frage nach dem Wann, sondern auch die nach dem Wo. Als möglicher Museums-Standort für die "Landshut" ist seit gestern auch eine andere bekannte Stadt des Südwestens im Gespräch. Stuttgart. Genauer: Stuttgart-Stammheim. Dort fanden die Prozesse gegen die führenden Köpfe der RAF-Terroristen statt, dort nahmen sich drei von ihnen nach der Erstürmung der "Landshut" in Mogadischu das Leben, dort steht noch immer der alte Zellentrakt, der untrennbar mit dem "Deutschen Herbst" verknüpft ist.

In der Haftanstalt im Stuttgarter Stadtteil Stammheim waren RAF-Terroristen inhaftiert. | Bild: Marijan Murat

Die Stammheim-Idee hat Martin Rupps, 54, in die Runde geworfen. Der SWR-Redakteur, Buchautor und Historiker – Mitglied des wissenschaftlichen Beirats für die museale Präsentation der "Landshut" – sagte dieser Zeitung, er sehe in Stammheim eine "Alternative" zu Friedrichshafen. 19 Monate nach dem Eintreffen der alten Boeing am Bodensee nagt bei Rupps, der jahrelang für die Rückkehr des schrottreifen Jets nach Deutschland getrommelt hat, die Skepsis: "Es geht nach meiner Wahrnehmung kaum voran."

Da kann man ihm kaum widersprechen. Zwar will der Bund als Eigner des Flugzeug-Denkmals den Bau einer "Landshut"-Halle finanzieren und auch die Kosten für die Restaurierung der Maschine und das Museumskonzept schultern. Bei den geschätzten jährlichen Betriebskosten von 200 000 Euro sieht man aber das Dornier-Museum in der Pflicht. Doch dessen Bekundungen sind bisher vage. So sagte Museumsleiter David Dornier jüngst: "Die Ausstellung kann mit Eintrittsgeldern finanziert werden."

BKM hält an Dornier fest

Vermutlich gibt man sich mit dieser Einschätzung beim federführenden Bundesministerium für Kultur und Medien (BKM) nicht zufrieden. Für eine Stellungnahme war dort gestern niemand zu erreichen, fest steht indes: Das BKM beharrt auf einem Betriebskostenkonzept von Dornier und hat das mit einem personellen Neustart verknüpft. Für die "Landshut" ist nun Katharina Cramer-Hadjidimos zuständig. Laut Aussage von Martin Rupps arbeitet die neue Referatsleiterin auf einen klaren Zeitplan für das Projekt hin "und will auch die Standortfrage" (O-Ton Rupps) entscheiden. Sollte sich herausstellen, dass sich das Projekt bei Dornier nicht realisieren lässt, werden "alternative Standort- und Konzeptoptionen", so das BKM gegenüber Stuttgarter Medien.

Martin Rupps will den Standort am Bodensee indes nicht schlechtreden. "Es gibt weiterhin triftige Gründe für Friedrichshafen", sagt er. So könne man etwa mit zunehmenden Touristenzahlen rechnen, und die Attraktivität der Bodenseeregion bleibe auch. So geht man im Beirat weiter von Friedrichshafen als "Landshut"-Standort aus. Am 20. Mai will man wieder in Stuttgart zusammenkommen. Dann wollen Barbara Wagner und Jannik Pfister, die Dornier-Projektentwickler, vom Stand der Dinge berichten. Die Konzeptphase, so heißt es, sei "weit fortgeschritten".

