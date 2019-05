Für 109 Abiturienten in Baden-Württemberg haben die vor einer Woche abgeschlossenen Abiturprüfungen heute ein Nachspiel: Nach einer am Mittwoch bekannt gewordenen Panne bei der Aufgabenstellung im Fach Gemeinschaftskunde (GK) werden die Abiturienten die Prüfung heute wiederholen.

In 130 von 200 Schulen nicht behandelt

Pädagogen an 130 der 200 Gymnasien, in denen GK als schriftliches Prüfungsfach angeboten wurde, hatten auf Nachfragen des Kultusministeriums eingeräumt, den Begriff „Kategorienmodell“ aus einer der beiden zur Wahl stehenden Prüfungsaufgaben nicht im Unterricht behandelt zu haben, obwohl dieser zum Pflichtstoff des Bildungsplans gehört. Den Abiturienten waren daraufhin 24 Stunden Bedenkzeit eingeräumt worden, die Prüfung entweder heute zu wiederholen oder das Ergebnis der ersten Klausur zu akzeptieren.

Nur fünf Prozent nutzen zweite Chance

Nach Mitteilung des Kultusministeriums entschieden sich 109 von insgesamt 2078 Prüflingen im Fack GK für den angebotenen Nachtermin, das entspricht einem Anteil von 5,2 Prozent.

Kultusministerin bedauert kurze Frist

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilte ihr Bedauern mit: „Es tut mir leid, dass sich die Schüler so kurzfristig entscheiden mussten. Ich hoffe, dass alle die jeweils beste Entscheidung für sich getroffen haben“, sagte Eisenmann gestern. Nach den gehäuften Rückmeldungen habe das Kultusministerium sehr kurzfristig eine Entscheidung zur Lösung des Problems treffen müssen. Die Hintergründe würden nun in Ruhe geklärt.

Lehrerprotest angeblich noch vor der Prüfung

Unterdessen wurde seitens des Philologenverbands und der Bildungsgewerkschaft GEW Kritik an Aufgabenstellung, dem zugrunde liegenden Bildungsplan von 2004 und dem Kultusministerium laut. Eisenmann versuche, den Lehrern die Schuld zu geben, kritisierte die GEW und zitierte einen Lehrer, der bereits am Tag der Prüfung nach dem ersten Blick auf die Aufgabe Kontakt zum zuständigen Regierungspräsidium aufgenommen und die Aufgabe so als nicht lösbar bezeichnet haben soll.

„Begriff wird seit Jahren kritisiert“

Ralf Scholl, Landesvorsitzender des Philologenverbands, sagte gegenüber unserer Zeitung: „Schon seit Jahren wird von Fachlehrern kritisiert, dass der fragliche Begriff in diesem Zusammenhang zu allgemein und schlecht definiert sei und von der Fachwissenschaft nicht so verwendet wird. Wenn dieser ‚Fehler‘ an zwei Drittel der Schulen passiert ist, ist es kein Zufall.“ Es müsse gefragt werden, wie der in Fachlehrerkreisen umstrittene Begriff überhaupt in den Bildungsplan für Gemeinschaftskunde und nach Jahren auch in die Abituraufgabe hinein komme, so Scholl.