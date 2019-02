Monatelang ist das Thema heiß diskutiert worden; jetzt steht das Ergebnis fest: Die Mehrheit der Freiburgerinnen und Freiburger wünscht sich einen neuen Stadtteil. In einem Bürgerentscheid stimmten über 60 Prozent der Wähler für die Bebauung des 110 Hektar großen „Dietenbach-Areals“ im Westen der Stadt.

Ein Traktor mit einem Schild mit der Aufschrift «Ich trage schwarz für die Landwirtschaft – Ja gegen Flächenverbrauch» steht auf einem Acker. Dort soll der neue Stadtteil Dietenbach entstehen. Bild: dpa | Bild: Patrick Seeger

„Mir fällt ein Stein vom Herzen“, sagte Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) nach der Bekanntgabe des Ergebnisses. Das Thema hatte die Einwohner in den vergangenen Monaten polarisiert. Auf Podiumsdiskussionen, an Infoständen und in Onlineforen hatten die Freiburger leidenschaftlich, aber meist sachlich über das kontroverse Bauprojekt debattiert. Am Sonntag nun waren die Freiburger schon am frühen Morgen an die Urnen geströmt.

Das Bauvorhaben ist eines der größten in Deutschland. Die geplanten 6500 Wohnungen sollen Platz für bis zu 15 000 Menschen bieten und die akute Wohnungsnot lindern. Der Mietmarkt in der 230 000-Einwohner-Stadt ist seit Jahren angespannt; zudem wächst die Bevölkerung kontinuierlich. Um diese Entwicklung abzufedern, hatte sich der Großteil des Gemeinderats (43 von 48 Stadträten) für den Bau eines neuen Stadtteils ausgesprochen.

Vögel fliegen über einen Acker. Dort soll der neue Stadtteil Dietenbach entstehen. Beim Bürgerentscheid am Sonntag sprachen sich die Bürger klar für den neuen Stadtteil aus. Darauf sollen Wohnungen für 15000 Menschen entstehen. Bild: dpa | Bild: Patrick Seeger

Doch nicht alle waren mit „Dietenbach“ einverstanden. So lehnten nicht nur Umweltverbände das Projekt ab, sondern auch der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband. Letzterer protestierte, weil das Quartier auf fruchtbarem Ackerland errichtet werden soll. Politisch wurde „Rettet Dietenbach“ durch die Fraktion „Freiburg Lebenswert/Für Freiburg“ im Gemeinderat vertreten. Diese wurde dadurch bekannt, dass sie den Bau des neuen SC-Fußballstadions verhindern wollte (der ebenfalls in einem Bürgerentscheid bestätigt wurde).

Am Sonntagabend nun deutete sich zumindest verbal eine Entspannung an. Oberbürgermeister Horn kündigte an, mit den Gegnern das Gespräch suchen zu wollen. Zugleich bezeichnete er den Bürgerentscheid als „ein Stück gelebte Demokratie“. Der Sprecher der Initiative „Rettet Dietenbach“ war gestern Abend bis Redaktionsschluss telefonisch nicht erreichbar.

Bürgerentscheide haben in Freiburg bereits Tradition. 1988 wurde dadurch der Bau des Konzerthauses besiegelt, 1995 der Erhalt des Flugplatzes. 2006 sagten die Freiburger Nein zum Verkauf von städtischen Wohnungen, den der damalige OB Dieter Salomon vorangetrieben hatte (Schlachtruf der Verkaufsgegner: „Kein Mieter wählt Dieter“). Zuletzt wurde über das neue Fußballstadion des SC Freiburg entschieden: 2015 stimmte die Mehrheit mit Ja.