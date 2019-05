Karlsruhe Badisches Landesmuseum gibt entzogenes Zunftzeichen zurück

Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe hat Nachfahren eines jüdischen Kunsthändlers ein im «Dritten Reich» entzogenes Schreiner-Zunftzeichen zurückgegeben. Da die Familie das Objekt aber direkt wieder an das Museum verkaufte, bleibt das Zeichen ab sofort auch rechtmäßig im Museumsbesitz. Der Kunsthändler Siegfried Lämmle war unter der Naziherrschaft gezwungen, das Zunftschild unter Wert zu verkaufen, wie das Museum am Montag mitteilte. Das Landesmuseum kaufte das Objekt 1942 auf einer Auktion einer anderen Kunsthandlung in Baden-Baden.