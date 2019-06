Plankstadt Trio soll Pizzaboten bedroht haben

Mit Baseballschlägern sollen drei junge Männer in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) einen Pizzaboten bedroht haben, um an Geld und Essen zu kommen. Wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung sitzen ein 18-Jähriger und zwei 19-Jährige in U-Haft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, sollen die drei mit einer 15-jährigen Tatverdächtigen mangels Geld geplant haben, Essen zu bestellen und den Boten bei der Auslieferung abzupassen.