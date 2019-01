In Bruchsal (Kreis Karlsruhe) muss am Mittwoch eine Fliegerbombe entschärft und das Gebiet um den Fundort evakuiert werden. Die Arbeiten an der Fundstelle beginnen um 8.00 Uhr morgens und enden wahrscheinlich um 12.00 Uhr mittags, wie die Stadt am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Im Bereich des Alten Güterbahnhofs sollen vom Morgen an Straßen gesperrt werden, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe am Dienstagabend mitteilte. Die Menschen in dem Gebiet müssten dann ihre Häuser verlassen. Die amerikanische Fliegerbombe war am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Die Fundstelle werde derzeit von der Polizei bewacht, hieß es.

Bahnhof voll gesperrt

Nach jetzigem Stand soll am Mittwoch ein Radius von etwa 300 Metern rund um den Fundort der Bombe evakuiert werden, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Menschen in dem Bereich leben und arbeiten, war zunächst unklar. In dem Gebiet seien viele Wohnhäuser und Firmen.

Auch der Zugverkehr ist beeinträchtigt .Ab 7:30 Uhr durften Züge nicht mehr im Bahnhof Bruchsal halten, teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit. Ab voraussichtlich 9 Uhr findet eine Vollsperrung des Bahnhofs statt. .Der Fernverkehr wird umgeleitet. Reisende sollten sich über ihre geplante Verbindung auf www.bahn.de informieren. (dpa/lsw)