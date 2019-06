Meinung vor 1 Stunde

Flexiblere Anfangszeiten in den Schulen sind überfällig

Weil die erste Stunde an fast allen Schulen um 7.45 Uhr oder um 7.50 Uhr anfängt, drängen Schüler morgens praktisch alle gleichzeitig in ohnehin volle Busse und Bahnen und auf die Straßen. Fangen nur ein paar Schulen eine Viertelstunde später an, könnte sich die Lage schnell deutlich entspannen.