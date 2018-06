Freiburg 14. Juni 2018, 16:38 Uhr

Festnahmen bei Rauschgiftrazzia in Baden-Württemberg und der Schweiz

Drogen, Waffen und Geld hat die Polizeit am Mittwoch bei Durchsuchungen in Baden-Württemberg gefunden. Die Polizei ermittelt nach eigener Aussage schon länger in dem Milieu.