Fatale Erkenntnisse: Die Lehren aus dem Fall Staufen

Der schwere Missbrauch eines kleinen Jungen in Staufen ist trotz Warnungen lange unentdeckt geblieben. Die beteiligten Behörden räumten in einem am Donnerstag vorgestellten Abschlussbericht zu dem grausamen Fall Fehler und Versäumnisse ein.