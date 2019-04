Fehlende Lehrer, hohe Belastung durch unterrichtsfremde Aufgaben, Zeitmangel, aber auch zunehmend undisziplinierte oder überforderte Schüler sorgen bei den Lehrern im Südwesten für Unzufriedenheit im Berufsalltag.

Jeder fünfte Pädagoge bezeichnet seine Arbeitsumstände als „sehr frustrierend“.

Dagegen meint mehr als die Hälfte, dass der Beruf völlig oder ziemlich zufriedenstellend sei. Das geht aus einer Online-Umfrage der Bildungs- und Erziehungsgewerkschaft GEW hervor, die gestern in Stuttgart vorgestellt wurde. 5700 der landesweit rund 100 000 Pädagogen an öffentlichen Schulen nahmen im Februar an der Online-Umfrage teil.

Frust nach drei Jahren grün-schwarzer Bildungspolitik

„Die große Mehrheit der Lehrkräfte ist mit ihrem Beruf zufrieden und hält ihn für sinnvoll, wünscht sich aber eine bessere Unterstützung in den Klassenzimmern“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz. Kein gutes Zeugnis stellen die Pädagogen der Bildungspolitik aus. „Nach drei Jahren grün-schwarzer Regierungszeit herrscht Frust in den Klassenzimmern“, sagte Moritz. Tausende von Lehrern hätten zum Teil über die Umfrage hinaus seitenlange Rückmeldungen über Missstände abgegeben. Das Kultusministerium nannte die Umfrageergebnisse in Teilen alarmierend, sieht aber Entlastungsmaßnahmen wie mehr Poolstunden oder die Entlastung der Schulleitungen bereits auf den Weg gebracht.

Als größtes Manko nannten insgesamt vier von fünf Lehrern den Mangel an Zeit. Mehr als 80 Prozent der Lehrer gaben an, ihre Arbeitszufriedenheit dadurch und durch das Gefühl, gehetzt zu sein, sehr stark oder stark beeinträchtigt. Bei Lehrern an Gemeinschaftsschulen war dieser Wert unter den Schularten am höchsten.

Bezahlte Arbeitszeit reicht praktisch nie aus

Zudem gaben mehr als 60 Prozent an, dass ihre Arbeitszeit nie oder selten ausreiche. Hauptgrund seien mehr Aufgaben außerhalb des Unterrichts, etwa Verwaltungsaufgaben, Organisation oder Kontakt mit Eltern. Dagegen wurden sowohl die Zusammenarbeit mit den Schulleitungen als auch die Atmosphäre innerhalb des Kollegiums von einer deutlichen Mehrheit als positiv bewertet.

Überforderung der Schüler ist ein Problem

Als größtes Problem im Unterricht wird von den Lehrern aller Schularten die Leistungsbandbreite der Schüler genannt, allerdings mit Abstand am häufigsten von Realschullehrern. „Vor allem in den Klassen fünf und sechs, in denen nach mittleren Standards unterrichtet wird, zeigen sich viele Schüler mit Hauptschul-Niveau schnell frustriert“, erläutert Moritz. „Die Realschulen müssen hier einen riesigen Spagat machen. Das führt auf allen Seiten zu großen Überforderungen.“

Disziplinlosigkeit und Sprachprobleme behindern Unterricht

Nach den unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schüler stellen mangelnde Disziplin zunehmend eine Herausforderung für Pädagogen dar. Während dies an Gymnasien und Beruflichen Schulen weniger eine Rolle spielt, weisen die Realschulen den mit Abstand höchsten Wert auf. Mehr als 60 Prozent der Lehrer nannte Disziplinlosigkeit ein dauerhaftes Problem. Schwer zu schaffen machen den Lehrern auch die Sprachprobleme bei Schülern. Am deutlichsten wirkt sich das an den Haupt- und Werkrealschulen aus, wo 64 Prozent der Lehrer die Sprachprobleme ständig oder häufig als starke Belastung bezeichnen.

Lehrer fordern kleinere Klassen und weniger Deputatsstunden

Als Maßnahmen zur Entlastung wünschen sich die Pädagogen kleinere Klassen, die Anrechnung von außerunterrichtlichen Tätigkeiten auf das Deputat sowie weniger und effektivere Sitzungen im Schulalltag. Erst als vierte Maßnahme wird weniger Vertretungsunterricht genannt. Die am stärksten eingeforderte Entlastungmaßnahme war im GEW-Fragebogen gar nicht als Antwort vorgesehen: eine Senkung des Stundendeputats, also der Zahl der zu haltenden Unterrichtsstunden. „Das wurde aber in überwältigendem Umfang eingefordert“, sagt GEW-Landeschefin Doro Moritz. „Alarmierend“ nannte sie, dass nur 15 Prozent der Lehrkräfte im Ganztagsuntericht einen pädagogischen Mehrwert sehen.

"Lehrer können keine Verwaltung"

Als Konsequenz fordert die GEW von der Landesregierung professionellere Unterstützung der Lehrkräfte, die Senkung von Arbeitszeit und Arbeitsbelastung, eine größere Lehrerreserve, mehr Pädagogen und ein Einrichtung von multiprofessionellen Teams an den Schulen. „Lehrkräfte sind keine Sozialarbeiter und können auch keine Verwaltung“, so Moritz.