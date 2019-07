Dem Anbieter der Höhlentour, bei der zu Wochenbeginn zwei festsitzende Männer aus der Falkensteiner Höhle bei Bad Urach von einem Großaufgebot an Rettungskräften befreit werden musste, drohen vorerst keine Konsequenzen. „Wir haben keinen Grund dazu“, sagt der Grabenstettener Bürgermeister Roland Deh.

Keine Zugangsbeschränkung geplant

Erst einmal werde es einmal eine faire Prüfung geben, ob die Polizeiverordnung zur Höhlenbegehung bei der Tour des Höhlenguides mit seinem Kunden eingehalten wurde. Auch über eine Schließung der Höhle oder eine Zugangsbeschränkung werde überhaupt nicht nachgedacht.

Bild: Christoph Schmidt

„Fehler passieren eben, und es herrschte eine extreme Wettersituation am Sonntag, die nur einmal in ein paar Jahren vorkommt“, sagt Deh. „Aber jedes Jahr sind Hunderte von Besuchern in der Höhle und gar nichts passiert.“

Der Touranbieter, für den der 37-jährige Höhlenführer im Einsatz war, ist ebenso wie ebenso wie wenige andere Outdoorunternehmen im Besitz der Genehmigung der Gemeinde, die seit dem vergangenen Jahr Pflicht ist für alle, die tiefer in die Höhle wollen. Kommerzielle Anbieter zahlen dafür 200 Euro, Privatpersonen 20 Euro.

Bergeversicherung ist Pflicht

Nachgewiesen werden muss eine Bergeversicherung, wie sie für Privatpersonen etwa in der Mitgliedschaft beim Alpenverein bereits enthalten ist. Ansonsten steigen viele Touristen in die Falkensteiner Höhle auf eigene Faust ein oder leihen sich für größere Exkursionen Ausrüstung vor Ort. Wie viele Besucher die Höhle jährlich anzieht, darüber wird nicht Buch geführt.

Der 37-jährige gerettete Höhlenguide ist vor Ort bekannt und gilt als erfahren. Christoph Gruner vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten e.V., die sich um Erforschung, Dokumentation und den Schutz von Höhlen in der Region kümmert, kennt die zwei Unternehmen, die hauptsächlich mit Kunden in die Höhle gehen.

Rettung will geübt sein: Höhlenretter beim Training in der Falkensteiner Höhle. | Bild: Marijan Murat

„Soweit man ihnen begegnet, haben die Kunden guten Neopren an, ordentliche Helme auf und eine gute Beleuchtung dabei“, sagt Gruner, der immer mal wieder selbst den „Höhlendienst“ des Vereins übernimmt und Touristen am Eingang informiert. Warum die beiden Geretteten nur zu zweit waren, kann Gruner allerdings nicht nachvollziehen. „Wir gehen immer zu dritt, damti bei einem Vorfall einer bei einem Verletzten bleiben kann und der andere Hilfe holen“, sagt Gruner.

Keine spezielle Ausbildung nötig

Er empfiehlt, sich bei Interesse an einer geführten Tour an eines der Unternehmen zu wenden, die auch auf der Homepage des Tourismusverbandes Schwäbische Alb verzeichnet sind. Der Verein selbst bietet keine Touren mehr an. „Nach der Qualifikation der Begleiter muss man fragen, in Deutschland gibt es im Gegensatz zu Österreich keine Prüfung für Höhlenführer“, sagt Gruner.

Die Kosten für den Großeinsatz von Hilfs- und Rettungsdiensten stehen noch nicht fest. In der Regel kommt die Bergeversicherung dafür auf. | Bild: www.7aktuell.de/Simon Adomat

Was letztlich an Bergungskosten zusammenkommt, lässt sich noch nicht beziffern – Bürgermeister Deh rechnet damit, erst innerhalb der nächsten Monate einen Überblick zu bekommen. Im Raum steht eine Summe von über 20 000 Euro – schon 2015 habe die Bergung eines Verletzten aus der Höhle über 15000 Euro gekostet, sagt Deh.