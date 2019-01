Alles halb so wild, versucht die Politik zu vermitteln: Zwar müssen theoretisch alle älteren Diesel seit Jahresbeginn aus dem Stuttgarter Kessel draußen bleiben, aber praktisch interessiert es keinen. Weil die Polizei zunächst nur ermahnt und auch später nicht explizit kontrollieren wird. Wer also nicht gerade geblitzt wird oder in einen Unfall verwickelt, der kann noch Jahre unbemerkt mit seinem Euro-4-Diesel durch die Landeshauptstadt fahren.

In der Heimat von Porsche und Daimler dürfte damit alles beim Alten bleiben: Eine Blechlawine, die sich quer durch die Stadt wälzt, und jede Menge Abgase am Neckartor. Die Folge dürften weitere Fahrverbote sein: Erst müssen Euro-5-Diesel dran glauben und dann kommen Euro-6-Fahrzeuge auf den Index. Merke: Verbote, die keiner kontrolliert, sollte man sich besser schenken. Viel effektiver wäre es doch, den betroffenen Diesel-Fahrern annehmbare Alternativen anzubieten. Stattdessen dürfen sie nun nicht einmal mehr die Park-and-Ride-Plätze ansteuern.