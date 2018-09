Baden-Württemberg vor 2 Stunden

„Fabienne“ fegt über den Südwesten - Starkregen und umgestürzte Bäume

Der erste schwer Sturm im kalendarischen Herbst ist am Sonntag über Baden-Württemberg hinweggefegt. Viele Bäume seien umgestürzt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Stuttgart am Sonntagabend.