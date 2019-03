Die Adler Mannheim sind mit einem Sieg in die Viertelfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Der Hauptrunden-Erste bezwang am Mittwoch die Nürnberg Ice Tigers deutlich mit 7:2 (1:1, 3:1, 3:0) und führt die «Best-of-Seven»-Serie mit 1:0 an. Das zweite Spiel der Serie findet am Freitag (19.30 Uhr) in Nürnberg statt.