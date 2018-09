von Kerstin Mommsen und Fabiane Wieland

Friedrichshafen/Neuruppin – Der Verdacht der Volksverhetzung steht im Raum, erste Vernehmungen von Zeugen haben bereits stattgefunden. Das bestätigte Neuruppins leitender Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann auf Nachfrage des SÜDKURIER. Bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen am 10. Juli sollen Bürger aus dem Wahlkreis Bodensee, die von der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel eingeladen worden waren, für einen Eklat gesorgt haben. Sie sollen unter anderem die Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlost oder die Existenz von Gaskammern geleugnet haben, was Horst Seferens, Pressesprecher der Gedenkstätte Sachsenhausen, gegenüber dem SÜDKURIER am Dienstag erneut bestätigte

Erst in der vergangenen Woche war der Vorfall bekannt geworden. Der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Bodenseekreis, Detlev Gallandt, bestätigte, bei der Reise selbst dabei gewesen zu sein. Doch Gallandt mag mit dem SÜDKURIER nicht über den Vorfall sprechen. "Ich rede ausschließlich mit der Polizei", so der AfD-Mann. Anders Dietmar Brosch aus Friedrichshafen. Er nahm gemeinsam mit seiner Tochter an der Reise nach Berlin teil. Den Vorwurf, die Gruppe sei vom Bodensee angereist, um Stunk zu machen, weist er zurück. Was aber genau in der KZ-Gedenkstätte vorgefallen ist, könne er gar nicht sagen. Er habe sich von der Gruppe abgewandt, als eine Debatte um Detailfragen entbrannte.

Hans Hausberger, Beisitzer im AfD-Kreisvorstand, gibt an, mit allen Teilnehmern aus der Kreispartei gesprochen zu haben, die in Sachsenhausen dabei waren. Er versichert, dass weder "antisemitische, noch nazistische noch revisionistische Aussagen fielen". Hausberger bekleidet neben seinem Amt am Bodensee noch das des Vorstandsmitglieds bei der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. AfD-Frontfrau Alice Weidel lässt durch ihren persönlichen Referenten Daniel Tapp mitteilen, dass "uns bis heute keine konkreten Vorwürfe gegen einzelne Personen der Besuchergruppe bekannt" seien. Aufgrund der juristischen Tragweite, so Tapp, erfolgten zu diesem Zeitpunkt keine Schuldzuweisungen.

Volks­ver­hetzung Mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren wird nach Paragraf 130 Strafgesetzbuch bestraft, „wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung“, womit der Holocaust gemeint ist, „in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich billigt, leugnet oder verharmlost“. (mom)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein