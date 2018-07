von dpa

Im Außenpool drehen Hotelgäste ein paar Runden vor der malerischen Kulisse des Tonbachtals. Wenige Meter entfernt im Untergeschoss klicken die Dosieranlagen für die Wasseraufbereitung im Sekundentakt. Andreas Böhme kontrolliert das Display der automatischen Wasseranalyse. Temperatur und pH-Wert, alles in Ordnung. Auch der Chlorgehalt stimmt. „Man muss wissen, worauf es ankommt“, sagt der 51 Jahre alte Leiter der Haustechnik.

Andreas Böhme, Haustechniker im Fünf-Sterne-Hotel Traube Tonbach, prüft die Wasserwerte eines Aussenpools. | Bild: Uli Deck

Der Schwimmbad- und Wellnessbereich ist nur eine Station auf dem Rundgang, den Böhme im Fünf-Sterne-Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn mit einem dicken Schlüsselbund in der Hand jeden Tag am frühen Morgen absolviert.

Dieser große Schlüsselbund ist Böhmes ständiger Begleiter. | Bild: Uli Deck

Der gelernte Kfz-Schlosser ist im Laufe der Jahre zum Spezialisten für alles geworden, was den Betrieb des Luxusressorts ermöglicht – ohne dass die Gäste viel davon merken.

Die Techniker müssen rund um die Uhr bereit stehen

In der Waschküche im Untergeschoss des Stammhauses, dessen Ursprünge bis 1789 zurückreichen, rotieren brummend fast mannshohe Trockner und Waschmaschinen. Eine Frau legt dicke, weiße Frottee-Bademäntel zusammen, ein Service-Monteur behebt einen Defekt an einem Trockner. Kurzes Gespräch, man kennt sich.

„Ich muss wissen, was ich selber machen kann und wann ich den Service rufe“, sagt Böhme. Er steht mit seinen Kollegen abwechselnd rund die Uhr bereit. Ein kaputter Herd in der Drei-Sterne-Küche des Restaurants „Schwarzwaldstube“ zur falschen Zeit wäre ebenso unpassend, wie ein Heizungsausfall zu Weihnachten.

Langjährige Erfahrung zahlt sich aus

Geschäftsführer Jan Kappler weiß um die Bedeutung der Mitarbeiter im Hintergrund des Traditionshauses. „Es ist genauso wichtig, dass sie einen leidenschaftlichen Koch haben, wie einen leidenschaftlichen Techniker.“ Weil das Haus über die Generationen immer weiter gewachsen ist und Altes neben Neuem steht, kommt auch ein Kollege, der längst in Rente ist, immer wieder vorbei.

Er kennt die Installationen der älteren Gebäude wie kein Zweiter. Auch Böhme ist inzwischen lange dabei. 1991 kam er mit seiner Frau von Rügen nach Baiersbronn, nachdem er auf der Ostseeinsel eine Arbeitsstelle in der Hotellerie verloren hatte. Aufgewachsen ist er im Erzgebirge.

Für eine Veranstaltung muss noch ein Mikrophon angeschlossen werden. Auch das gehört zum Job. | Bild: Uli Deck

In einer der Küchen schaut Böhme kurz nach Marei Alsoliman, der einen externen Handwerker unterstützt. Der 35-Jährige arbeitet seit zweieinhalb Jahren in seinem Team. Bis er vor dem Bürgerkrieg in Syrien fliehen und sich alleine nach Deutschland durchschlagen musste, hatte er als leitender Elektriker im damaligen Sheraton Hotel in Aleppo gearbeitet.

Mit der deutschen Sprache freundet sich der junge Mann fern von Heimat und Familie erst langsam an. Fachlich und menschlich sei er eine Bereicherung des insgesamt siebenköpfigen Techniker-Teams, sagt Böhme. „Ich freue mich, dass ich ihn habe.“

Andreas Böhme tauscht in einer Küche am Küchenpass einen Heizstrahler. | Bild: Uli Deck

Nächster Halt: Energiezentrale

Wieder greift Böhme gezielt nach einem von dutzenden Schlüsseln, es öffnet sich eine elegante Tür auf dem Hotelflur, dahinter eine mausgraue Feuerschutztür aus Stahl. Jetzt dröhnt es aus der Energiezentrale für den Hotelkomplex. Zwei mächtige Gas-Heizkessel mit je 2300 Kilowattstunden Leistung stehen hier umringt von Schalttafeln, Anzeigen, Rohren und Pumpen.

Sie würden gar nicht mehr so oft gebraucht, sagt Böhme, seit das moderne Blockheizkraftwerk in Betrieb ist. Zwei Zwölfzylinder-Gasmotoren liefern Wärme und Strom und haben einen viel besseren Wirkungsgrad als die alten Kessel.

Stimmt der Ölstand des Gasmotors im Blockheizkraftwerk? Der Haustechniker kontrolliert's, damit die Gäste fönen oder fernsehen können. | Bild: Uli Deck

Um 17 Uhr muss genug Strom da sein

Juniorchef Sebastian Finkbeiner berichtet, dass sich die Investition innerhalb von drei Jahren bezahlt gemacht habe. „Wir produzieren normalerweise nur so viel Strom, wie wir Wärme brauchen.“ Immer gegen 17.00 Uhr aber schnellt der Strombedarf im Hotel in die Höhe, dann laufen die Motoren auf Volllast und die Wärme wird in großen Wassertanks gespeichert.

Am Nachmittag werfen Köche die Herde und Öfen an, Gäste kommen von ihren Tagesaktivitäten zurück, es wird geföhnt, ferngesehen, Licht eingeschaltet und vieles mehr, was Strom braucht.

Läuft alles rund?

Für Böhme heißt das: Rechtzeitig kontrollieren, ob alle Lämpchen in der Energiezentrale grün leuchten. „Manchmal hört man beim Reinkommen schon, dass etwas nicht stimmt.“

Dann muss der 51-Jährige wieder schnell entscheiden: Selbermachen oder Servicetechniker anrufen? Die meisten Partner sind Handwerksbetriebe in der Nähe, die Zusammenarbeit währt oft schon seit Jahrzehnten.

Am Blockheizkraftwerk: Andreas Böhme kontrolliert die Anzeigenwerte. | Bild: Uli Deck

Der Technikchef scheint in der Traube Tonbach seinen Traumjob gefunden zu haben, wenn auch fern der früheren Heimat. „Man geht dahin, wo die Arbeit ist“, sagt er nüchtern. Ein Fitnessstudio braucht der kräftige Mann bei all den Runden durch die weitläufige Anlage nicht. „Wir machen unsere Kilometer hier.“ Wie lange dauert es, um die ganze Technik des Hotels zu kennen? Kurze Überlegung, entschiedene Antwort: „vier Jahre“.

