Ein Busfahrer-Streik sorgte gestern früh in den Landkreisen Konstanz, Schwarzwald-Baar und Waldshut für größere Verwirrung bei Schülern, Eltern und Pendlern. Die Ausfälle der Linien betraf die zur Deutschen Bahn gehörende Südbaden Bus Gesellschaft (SBG). Besonders in den ländlich strukturierten Gebieten herrschte teilweise Chaos an Bushaltestellen und in Schulen, wie das Beispiel Engen im Hegau zeigt. "Am Mittwochmorgen gab es absolut unhaltbare Zustände. Es fehlten 60 Schüler", berichtet Thomas Umbscheiden, Rektor des Engener Gymnasiums. "Schüler standen weinend in der Kälte an Bushaltestellen und kamen weder nach Hause noch in die Schule, wie uns Eltern berichteten", erklärt der Rektor. "Einige Klassen waren noch mit einer Handvoll Schüler besetzt. Eltern mussten ihren Arbeitsplatz verlassen, um sich um ihre Kinder kümmern zu können. Lehrkräfte können nicht pünktlich zum Dienst kommen. Der Ausfall von Unterricht verschärfte sich dadurch zusätzlich", betont Umbscheiden. "Ich habe Verständnis, wenn Arbeitnehmer von ihrem Streikrecht Gebrauch machen. Es kann aber nicht sein, dass sich diese Maßnahmen ausgerechnet gegen schulpflichtige Kinder und Jugendliche richten, ohne dass die Schulen vorab informiert wurden", erklärt Umbscheiden.

Verzweifelte Schüler

Zum Streik aufgerufen hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), die für die Busfahrer sechs Prozent mehr Lohn fordert. "Für Schüler kurz vor den Abiturprüfungen ist dies eine unerträgliche Zumutung," sagt Umbscheiden weiter. "Es standen auch wichtige Klassenarbeiten an, die nun nachgeschrieben werden müssen", sagt Umbscheiden. Die Schulen hätten erwartet, rechtzeitig vorab informiert zu werden, um sich mit den Eltern, Kindern und Kollegien auf die Situation einstellen zu können. In seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der Direktoren-Vereinigung Südbaden teilt Umbscheiden in einem Schreiben der SBG Unmut und Unverständnis aller Beteiligten mit. Er erwarte, in Wiederholungsfällen künftig rechtzeitig informiert zu werden, damit sich die beschriebenen Szenarien nicht wiederholen. "In Tengen warteten viele Schüler vergeblich auf den Bus. Manche waren etwas verzweifelt. Ich bin ein paar Kilometer heim nach Talheim gelaufen. Der nächste Bus fuhr aber erst am späten Morgen, so dass es mir gerade noch zum Besuch der fünften Unterrichtsstunde reichte", schildert die 19-jährige Engener Gymnasiastin Nina Alt. "Es wurde auch von großen Problemen berichtet, die Schüler aus dem oberen Hegau hatten, weil sie nicht mehr zu weiterführenden Schulen in Radolfzell oder Gaienhofen gelangen konnten. Sie saßen nach Zugfahrten an Bushaltestellen fest", so Umbscheiden.

"Informationen nicht üblich"

Die EVG erklärte: "Wir versuchten, alle Schulen rechtzeitig am Dienstagnachmittag über die Streiks zu informieren, nachdem dies bekannt wurde. Dass auch Engen betroffen ist, erfuhren wir erst um 16 Uhr. Die Niederlassung Radolfzell bemühte sich, die Engener Schulen zu erreichen", schreibt die Bahn in einer Stellungnahme. "Es ist nicht üblich, den Arbeitgeber über Streik zu informieren." Es sei kulant gewesen, weil Medien am Nachmittag des Vortags informiert worden seien. "Gerade wegen der Schüler haben wir diesmal zeitgleich auch alle Schulämter im Gebiet informiert", erklärt Frank-Michael Hänel (EVG).

Warnstreik in der Region

Etwa zehn Linienbusse sollen ausgefallen sein, die über den Schramberger Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) laufen. In der Realschule Blumberg kam der Bus aus dem Aitrachtal (aus Richtung Geisingen) mit Schülern aus den Geisinger Teilorten Aulfingen und Leipferdingen nicht an. Der Landkreis Waldshut hat etwa einhundert Schulen direkt über die Streiks informiert, damit dies Eltern und Schüler noch erfahren.