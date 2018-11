Konstanz – Der sogenannte Mafia-Prozess in Konstanz nimmt Fahrt auf. Zwei Monate nach Beginn eines der größten Strafprozesse am Landgericht, wollte einer der Angeklagten nun offenbar reinen Tisch machen. Nicola G. aus einer Gemeinde im Landkreis Esslingen gestand in der Sitzung am Dienstag persönlich, dass er 30 Kilogramm Marihuana in seiner Wohnung im Mai 2017 vorübergehend eingelagert hatte. Damit belastete er zugleich einen weiteren Angeklagten, der zu den sechs Hauptbeschuldigten gehört. Zuvor hatte das Gericht unter Vorsitz von Arno Hornstein dem Angeklagten Nicola G. eine Bewährungsstrafe unter zwei Jahren in Aussicht gestellt, sofern er ein Geständnis ablegt und sich für weitere Fragen offen zeigt.

Das tat er dann auch. Es sei ein reiner Gefälligkeitsdienst für seinen Cousin Rosario J. aus Italien gewesen, der in diesem Prozess ebenfalls auf der Anklagebank sitzt. Er habe weder Geld noch Drogen dafür bekommen. Sein Cousin habe damals eine zeitlang bei ihm gewohnt, gab der Angeklagte weiter zu Protokoll. Sein Leben sei durch den Cousin erheblich durcheinander geraten, er bedauere die Tatbeteiligung. Sein Cousin habe ihn damals gefragt, ob er das Gras bei ihm zwischenlagern könne. Weil der Familienzusammenhalt sehr eng sei, habe er ihm den Wunsch nicht verwehren wollen und seine Wohnung als Zwischenlager für ein paar Tage zur Verfügung gestellt.

Angeliefert wurde das Gras dann am Morgen des 4. Mai 2017 in einem Wohnmobil, das gerade aus Mailand kam. Drei Männer packten das Rauschgift in den Keller. Doch der spezielle Duft bereitete Nicola G. offenbar Sorgen. Daher wurde das Gras kurz darauf von seinem Cousin in sieben blauen Säcken in die Wohnung verfrachtet, damit der Vermieter nicht stutzig wurde. Kurz darauf soll es dann noch um eine Handvoll Marihuana gegangen sein, die ein weiterer Mitangeklagter, Nicolo M. aus einer Schwarzwaldgemeinde, bei sich hatte. Eine Probe davon sollte nach Frankreich gehen.

Als es ihm zu heiß wurde, drängte Nicola G. offenbar seinen Cousin dazu, die Ware wieder abzuholen. Man traf sich vor einer Bäckerei, fuhr zur Wohnung, lud das Marihuana ein und transportierte es ab. G. bestritt, dass er Gras auch verkauft habe. Wenige Gramm, die bei der Durchsuchung später in seiner Wohnung gefunden wurden, habe wohl sein Cousin dort zurückgelassen, sagte G. Der Cousin bestritt Teile der Darstellung und behauptete, Nicola G. habe ihn zu einem Drogengeschäft gedrängt, weil er dringend Geld brauchte.

Für Nicola G. könnte sich die Aussage letztlich auszahlen. Zwar gab sein Anwalt an, die Familie seines Cousins in Italien habe ihn bedroht; am Ende aber könnte er sich mit seiner Aussage eine Haftstrafe erspart haben. Für drei weitere Angeklagte stellte das Gericht ebenfalls eine Strafmilderung in Aussicht. Ihre Taten wiegen allerdings aus Sicht der Staatsanwaltschaft unterschiedlich schwer.

In dem Konstanzer Prozess, der aus Platzgründen zunächst vor dem Karlsruher Landgericht gestartet war, hatten bisher zwei Männer von ihren Anwälten Teilgeständnisse abgelegt. Die Männer im Alter zwischen 26 Jahren und 53 Jahren sollen über Jahre mehr als 250 Kilogramm Drogen gehandelt haben. In einem Fall wird versuchter Mord sowie illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt. Bei allen wird ein Bezug zu den Mafia-Organisationen Cosa Nostra und 'Ndrangheta vermutet.

Der Prozess soll heute in der ehemaligen Kantine auf dem Siemens-Areal in Konstanz fortgesetzt werden. Bis Mitte kommenden Jahres sind 67 Prozesstage angesetzt.

