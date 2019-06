Die baden-württembergische CDU will noch vor den Sommerferien Kultusministerin Susanne Eisenmann zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Frühjahr 2021 küren. Der notwendige Sonderparteitag soll am 27. Juli stattfinden.

Aus sicherer Quelle verlautet außerdem, dass die Delegierten in Heilbronn zusammentreffen werden. Darauf habe sich der in Heilbronn wohnende CDU-Landeschef Thomas Strobl mit Eisenmann verständigt. An diesem Donnerstag werde die Parteibasis offiziell über diesen Zeitplan informiert.

Strobl lässt Eisenmann den Vortritt

Unmittelbar nach der mit starken Verlusten für die CDU verbundenen Europawahl hatte Strobl vor einer Woche zugunsten von Eisenmann auf das Erstzugriffsrecht des Landesvorsitzenden auf die Spitzenkandidatur verzichtet. „Sie hat meine ganze und ungeteilte Unterstützung“, erklärte der 58-Jährige. Strobl will Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident bleiben.

Kretschmann wartet mit Entscheidung

Ob Ministerpräsident Winfried Kretschmann 2021 erneut als Spitzenkandidat für die Grünen zur Verfügung steht, ist weiter offen. Am Dienstag berichtete der 71-Jährige von „inneren Kämpfen“, die er wegen der Frage mit sich austrage. Seine Entscheidung werde er nach der Sommerpause bekanntgeben.