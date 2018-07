von dpa

Zu Beginn des ersten Ferienwochenendes in Baden-Württemberg ist ein großes Reise-Chaos ausgeblieben. „Es gab keine größeren Behinderungen“, sagte ein Sprecher vom Verkehrswarndienst in Stuttgart am Sonntag mit Blick auf die Fernstraßen im Land. Zwar sei der Reiseverkehr vereinzelt an Baustellen und nach Unfällen für einige Zeit zum Erliegen gekommen, es habe aber keine größeren Staus gegeben. Der Stuttgarter Flughafen hatte den größten Ansturm Urlaubsreisender am Wochenende bereits überstanden.

Automobilclubs hatten vorab gewarnt

Die Automobilclubs ADAC und ACE hatten vor dem Stauhöhepunkt des Sommers gewarnt und von Autobahnfahrten am Wochenende abgeraten. Demnach sollte es auf den Straßen besonders voll werden, da mit Baden-Württemberg und Bayern in dieser Woche die letzten beiden Bundesländer in die Sommerferien starteten. Viele andere Autourlauber, etwa aus Bremen, Hessen und Niedersachsen machten sich indes wieder auf den Heimweg, wie die Clubs mitteilten.

Am Samstagmorgen hatten zunächst mehrere Unfälle zu Behinderungen geführt. Auf der A5 (Heidelberg-Karlsruhe) fuhr bei Bruchsal ein Auto auf einen Lastwagen auf, und auch auf der A8 stockte der Verkehr nach einem Unfall zwischen Mühlhausen und Merklingen in Richtung Süden. Am Sonntag staute sich der Verkehr vor allem an Baustellen, wie etwa auf der A5 bei Karlsruhe und auf der A8 nahe Pforzheim. Die Staulängen seien aber nicht außergewöhnlich hoch, sagte der Sprecher des Verkehrswarndienstes am Sonntag.

Bis zu 40.000 Passagiere pro Tag am Flughafen Stuttgart

Auch am Stuttgarter Flughafen war die Lage am Wochenende eher ruhig. „Die richtig starken Tage waren Donnerstag und Freitag“, berichtete eine Sprecherin. An beiden Tagen seien je rund 40 000 Passagiere unterwegs gewesen. Bis Sonntag waren die Check-in-Schalter eine Viertelstunde früher um 3.45 Uhr geöffnet, um Warteschlangen zu entzerren.

Auch im Bahnverkehr gab es kaum Behinderungen. Lediglich zwischen Karlsruhe und Mannheim musste ein ICE mit rund 750 Reisenden nach einem Personenunfall am Samstag auf der Strecke halten. Der Fern- und Nahverkehr wurde umgeleitet. Reisende mussten laut Bahn mit Verspätungen rechnen. Zudem sorgten Unwetter in Norddeutschland dafür, dass einzelne Fernzüge aus dem Norden den Südwesten verspätet erreichten, wie ein Bahnsprecher am Sonntag mitteilte.

